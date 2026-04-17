Gouvernance à la LONAB : Maxime Compaoré officiellement installé Président du Conseil d’Administration

Maxime Compaoré a officiellement pris les rênes du Conseil d’administration de la Loterie Nationale Burkinabè (LONAB) ce vendredi 17 avril 2026. La cérémonie de passation de charges, présidée par le Secrétaire général du ministère des finances, Vieux Abdoul Rachid Soulama, marque le début d’une nouvelle ère pour l’institution.

Nommé en Conseil des ministres le 1er avril 2026, Maxime Compaoré succède à Léa Zagré. Dès sa prise de fonction, le nouveau Président du Conseil d’Administration (PCA) a exprimé sa reconnaissance envers les autorités pour le choix porté sur sa personne. Il a également tenu à rendre hommage au travail accompli par son prédécesseur.

S’inscrivant dans une dynamique de continuité, le PCA entrant a réaffirmé sa volonté de consolider les acquis tout en visant l’excellence. « Je mesure pleinement l’importance de la mission qui m’est confiée.

Nous veillerons à ce que les réformes engagées se poursuivent, s’approfondissent et produisent pleinement les effets attendus », a-t-il déclaré, soulignant que le Conseil d’administration restera un partenaire constructif pour la Direction générale.

De son côté, la PCA sortante, Léa Zagré, a dit quitter ses fonctions après un mandat de trois ans marqués par des transformations structurelles majeures. A l’en croire, sous sa direction, la LONAB a franchi des étapes clés, notamment l’amélioration significative de la gouvernance d’entreprise ; la modernisation des processus via la digitalisation des services et le renforcement de l’impact social de l’institution.

« L’heure est venue de passer le flambeau avec la conviction que les bases posées continueront de porter notre entreprise vers de nouveaux horizons », a-t-elle affirmé avec émotion, tout en rappelant que son action a toujours été guidée par l’ambition nationale de souveraineté.

Le Secrétaire général du ministère des finances Vieux Abdoul Rachid Soulama, qui a présidé la cérémonie, a salué le bilan de la présidente sortante pour les efforts consentis. S’adressant à Maxime Compaoré, il l’a encouragé à maintenir cette rigueur de gestion pour relever les défis futurs et atteindre les objectifs de performance assignés par l’État.

Aminata Catherine SANOU

Burkina 24