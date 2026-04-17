Tour cycliste Yennenga 2026 : Elvine Yaméogo remporte la 4e étape à Koudougou

La 4e étape de la première édition du Tour cycliste féminin Yennenga 2026 s’est disputée entre Kokologho et Koudougou sur une distance de 65,820 km. Au total, 23 coureuses ont pris le départ ce vendredi 17 avril 2026.

La course est restée globalement maîtrisée par le peloton, malgré quelques tentatives d’échappée sans succès. Le sprint intermédiaire de Poa a été dominé par les Burkinabè, avec Lamoussa Zoungrana en tête, suivie de Awa Bamogo, leader au classement du maillot Lwili pendé, et Adèle Guissou.

A l’approche de Koudougou, le peloton reste groupé, et l’arrivée se joue au sprint. Elvine Yaméogo s’impose imposée en 1h47mn31s, avec une vitesse moyenne de 36,719 km/h. Elle devance Samiratou Zongo, deuxième, et Adèle Guissou, troisième.

Cette étape confirme la bonne performance des coureuses burkinabè dans la compétition. Awa Bamogo, vainqueur des trois premières étapes reste leader au classement général.

La dernière étape de cette édition du Tour cycliste international féminin 2026 se dispute ce samedi 18 avril 2026 à Bobo Dioulasso dans un circuit fermé. Le dimanche 19 avril se disputera le Grand Prix Yennenga à Ouagadougou.