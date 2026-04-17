États-Unis : Restrictions de visas contre les soutiens des « adversaires », la nouvelle offensive diplomatique de Trump en Amérique

Le département d’État américain a annoncé un durcissement de sa politique migratoire en matière de visas, visant désormais les ressortissants étrangers accusés de soutenir des « adversaires » des États-Unis dans l’hémisphère occidental.

Le communiqué officiel publié le jeudi 16 avril 2026, Washington pourra refuser ou révoquer les visas de toute personne considérée comme « dirigeant, finançant ou apportant un soutien significatif » à des acteurs jugés hostiles aux intérêts américains dans la région.

Cette mesure s’applique également aux individus impliqués dans des activités perçues comme déstabilisant la sécurité régionale ou portant atteinte à la souveraineté des États alliés. Le département d’État affirme que 26 personnes ont déjà vu leur visa révoqué dans le cadre de cette nouvelle ligne politique.

Cette initiative s’inscrit dans la stratégie plus large du président Donald Trump, qui cherche à renforcer l’influence des États-Unis en Amérique latine et dans les Caraïbes, dans ce qu’il présente comme une réinterprétation moderne de la « doctrine Monroe », parfois qualifiée de « doctrine Donroe ».

En Amérique latine, plusieurs personnalités politiques ont déjà été touchées par des restrictions de visas, dont des responsables brésiliens impliqués dans les procédures judiciaires contre Jair Bolsonaro, ou encore le président colombien Gustavo Petro, dont le visa avait été temporairement retiré après des critiques contre Washington à l’ONU.