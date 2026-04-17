Syrie : Damas reprend le contrôle de toutes les bases occupées par les forces américaines

Le gouvernement syrien a annoncé le jeudi 16 avril 2026 avoir repris le contrôle de l’ensemble des sites militaires autrefois occupés par les forces américaines sur son territoire. Cette annonce marque la fin officielle de la présence militaire des États-Unis en Syrie, entamée en 2014 dans le cadre de la lutte contre le groupe État islamique (EI), rapporte Al Jazeera.

Les autorités syriennes déclarent que le dernier convoi américain a quitté la base aérienne de Qasrak, située dans le gouvernorat de Hassaké, au nord-est du pays. Le transfert des installations aurait été effectué en coordination avec Washington.

Dans la foulée, le président syrien Ahmed al-Charia a reçu à Damas les principaux responsables des Forces démocratiques syriennes (FDS), dont leur commandant Mazloum Abdi et la dirigeante politique Ilham Ahmad. Cette rencontre s’inscrit dans le processus d’intégration des combattants kurdes au sein des structures étatiques syriennes.

Le ministère syrien des Affaires étrangères a salué une étape majeure vers le rétablissement de l’autorité de l’État sur l’ensemble du territoire, notamment dans les régions du nord-est longtemps échappées au contrôle de Damas.

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Ce développement fait suite à un accord conclu en janvier entre les autorités syriennes et les FDS, qui administraient jusque-là de vastes zones avec l’appui des États-Unis. En mars, un nouvel accord avait permis l’intégration progressive des forces kurdes dans l’armée nationale syrienne, ainsi que le transfert du contrôle de plusieurs postes frontaliers et institutions civiles.

De son côté, le Commandement central américain (CENTCOM) a confirmé l’achèvement du retrait de ses principales bases en Syrie, évoquant une transition progressive menée selon les conditions sécuritaires du terrain.

Le départ des troupes américaines rebat les cartes géopolitiques dans la région et ouvre une nouvelle phase dans la recomposition du pouvoir en Syrie, après plus d’une décennie de conflit.