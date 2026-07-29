Festival international de Tel-Aviv : Pasteur Photo décroche une mention honorable avec son film Sãana, l’Etranger

Le jeune réalisateur burkinabè Batien Nignan, plus connu sous le nom de Pasteur Photo, poursuit son ascension sur la scène internationale. Son court métrage Sãana, L’Étranger a obtenu une mention honorable lors de la 28e édition du Tel Aviv International Student Film Festival (TISFF), en Israël.

Sãana, l’Étranger raconte l’histoire d’une famille burkinabè qui accueille un étranger avec générosité. Au fil du temps, sa présence suscite des tensions et des divisions, sur fond d’insécurité. A travers cette fiction, Batien Nignan aborde les questions de la cohésion sociale, de la préservation des valeurs culturelles et de la veille citoyenne dans un contexte marqué par des attaques terroristes.

Après la projection, Batien Nignan a échangé avec le public sur les thèmes abordés dans son œuvre. Il s’agit de thématiques liés aux défis sécuritaires du Burkina Faso, la cohésion sociale et les influences extérieures. Le film a été salué pour sa capacité à mettre en valeur les langues nationales, les tenues traditionnelles, la gastronomie et l’hospitalité burkinabè.

Des rencontres pour l’avenir

Présent au festival avec l’un des acteurs du film, le cinéaste qualifie cette participation d’expérience marquante. Au-delà de la distinction, elle lui a permis de nouer des contacts avec plusieurs professionnels du cinéma, dont Wolf Plesmann, qui a salué la qualité du film, et le réalisateur oscarisé Ray Nattiv.

Les échangent avec ces noms du cinéma confortent le réalisateur dans son projet de transformer Sãana, l’étrangère en long métrage. Le réalisateur a notamment visité l’Université de Tel-Aviv, où il nourrit désormais le projet de poursuivre un master en cinéma.

Pour le réalisateur, cette mention honorable est un encouragement à poursuivre dans son ambition de faire rayonner le cinéma burkinabè sur la scène internationale.