Moyen-Orient : Donald Trump promet de frapper « fort » l’Iran après des tirs contre des bases américaines

Les tensions entre les États-Unis et l’Iran connaissent une nouvelle escalade. Le président américain Donald Trump a averti que son pays allait frapper « fort » l’Iran après des tirs de missiles attribués à Téhéran contre des bases américaines en Jordanie, mettant fin à plusieurs jours d’accalmie dans un conflit qui s’étend désormais à plusieurs pays du Moyen-Orient, rapporte La Presse Ca.

Pour l’armée américaine, plusieurs missiles lancés depuis l’Iran en direction de positions militaires américaines au Moyen-Orient ont été interceptés dans la nuit. De son côté, la télévision d’État iranienne a affirmé que des frappes américaines avaient visé le nord-ouest du territoire iranien.

« Nous allons les frapper fort, ils vont prendre une raclée », a déclaré Donald Trump, selon des propos rapportés par la chaîne Fox News.

Cette reprise des hostilités a immédiatement ravivé les inquiétudes sur les marchés de l’énergie. Le baril de Brent de la mer du Nord, référence mondiale, s’échangeait à 87,99 dollars, en hausse de 4,64 %, les investisseurs redoutant des perturbations de l’approvisionnement en pétrole.

La Jordanie, alliée des États-Unis, a indiqué avoir intercepté cinq missiles en provenance d’Iran. Les Gardiens de la Révolution ont, de leur côté, revendiqué une attaque contre ce qu’ils présentent comme « une base aérienne et un centre de commandement des États-Unis ».

En riposte, Washington a annoncé avoir mené, avec le soutien de l’Arabie saoudite, des frappes contre des groupes armés pro-iraniens dans l’est de l’Irak.