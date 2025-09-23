De Fada à Tibga : Le Commandant Sombié salue la résilience agricole du Goulmou

publicite

Dans la province du Gourma, région du Goulmou, le bas-fond rizicole de Tibga est le fruit de la résilience, de la détermination et de l’alliance entre les producteurs et les Forces de Défense et de Sécurité (FDS). Ce mardi 23 septembre 2025, Le ministre d’État chargé de l’Agriculture, le commandant Ismaël Sombié a visité ce site. Son déplacement visait à évaluer les avancées de la campagne agricole en cours, qui, malgré les défis, s’annonce prometteuse.

Depuis son aménagement en 2024, le bas-fond rizicole de Tibga de 35,5 hectares exploités par 294 producteurs, majoritairement des femmes (82 %), présente une capacité de production prometteuse.

La campagne 2025, bien que marquée par une installation tardive due à des poches de sécheresse en juin et juillet, est en excellent état, avec une production attendue de 124 tonnes de riz, soit un rendement moyen de 3,5 tonnes par hectare.

Cette performance est le fruit d’un soutien gouvernemental, notamment de la part du Le Ministère de l’Agriculture, des Ressources Animales et Halieutiques (MARAH), qui a fourni 1,55 tonne de semences et 7,5 tonnes d’engrais (NPK et urée).

La visite ministérielle a été l’occasion de souligner l’engagement des producteurs qui ont su s’adapter et persévérer dans un contexte sécuritaire difficile. Le ministre d’Etat chargé de l’agriculture a salué l’engagement et la résilience des agriculteurs, et les a exhortés à persévérer.

Sana Mariama, une productrice qui a obtenu l’une des parcelles les plus performantes, a témoigné de sa gratitude. « Nous n’avons pas de bouche pour remercier le ministre, c’est Dieu qui va le bénir. Nous louons aussi nos FDS, c’est grâce à eux qu’on arrive à cultiver, sinon avant, personne ne pouvait arriver ici, encore moins dire qu’il va cultiver », a-t-elle exprimé.

Le directeur régional de l’agriculture du Goulmou, Bassirou Mandé, a dressé un bilan optimiste de la campagne régionale. « À cette étape dans la région, la situation de la campagne est très bonne. C’est vrai qu’au début, on a connu une installation tardive. Mais à la date d’aujourd’hui, la situation est très bien. Et nous avons espoir, jusqu’à la fin octobre, d’avoir de bonnes récoltes », a-t-il confié. Il a également annoncé des prévisions pour la région, avec 714 600 tonnes de céréales attendues.

Amos Kiénou, le secrétaire technique de l’offensive agropastorale et halieutique, a expliqué que la visite s’inscrivait dans le cadre du suivi de la campagne agricole 2025-2026. Il a noté que la région de l’Est, bien qu’éprouvée par les problèmes sécuritaires, a bénéficié d’un soutien en intrants, en semences et en labour.

Avant de se rendre à Tibga, le ministre Sombié a visité la ferme avicole Faso Production à Fada N’Gourma. Dirigée par Seydou Traoré, cette exploitation avicole, créée en 2009, élève 1 000 poules pondeuses et produit 780 œufs par jour.

Le promoteur a exprimé sa joie de recevoir le ministre, tout en lui faisant part de ses doléances pour le développement de son entreprise, notamment l’aide pour l’écoulement des produits et la réhabilitation des infrastructures. Le ministre a encouragé le promoteur et a instruit les responsables locaux à soutenir activement le secteur avicole.

Akim KY

Burkina 24