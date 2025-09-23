Lutte antiterroriste : Le Burkina Faso exige plus de clarté dans le discours international

publicite

0 Partages Partager Twitter

En marge de la 80ᵉ session de l’Assemblée générale des Nations Unies, le Premier ministre burkinabè, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, a rencontré, le mardi 23 septembre 2025 à New York, la Secrétaire générale adjointe de l’ONU, Amina Mohamed.

‎Cette rencontre a permis un échange direct et franc sur la situation nationale et les perspectives de coopération avec le système des Nations Unies.

Le Chef du Gouvernement a dressé un tableau précis du contexte qui prévaut au Burkina Faso, mettant en lumière les efforts consentis par le peuple burkinabè sous le leadership du Président du Faso dans les domaines de la sécurité et du développement.

Il a notamment évoqué la rupture des accords leonins avec la France, les progrès dans la lutte contre le terrorisme, les réformes engagées, la discipline budgétaire, la rationalisation des dépenses publiques et la mobilisation accrue des ressources endogènes.

‎Sur le plan sécuritaire, le Premier ministre a appelé à sortir du narratif qui consiste à éviter de citer les parrains du terrorisme. Il a rappelé que de nombreux pays font du terrorisme, un outil d’asservissement des peuples tout en revenant à la tribune de l’ONU pour parler au nom de la paix. « Tant qu’on ne les nomme pas, ils continueront leurs forfaits », a-t-il insisté.

‎Abordant la coopération avec le système des Nations Unies, le Premier ministre a souligné que tant que l’organisation restera dans une posture d’accompagnement respectueuse des priorités nationales, le Burkina Faso demeurera disposé à poursuivre cette coopération.

Les récentes décisions impliquant l’ONU au Burkina, que le pays a assumées avec responsabilité, témoignent d’ailleurs de cette détermination à maintenir un partenariat franc et transparent.

‎Enfin, l’entretien a permis d’ouvrir des perspectives nouvelles, avec la disponibilité exprimée par le Premier ministre à favoriser une visite de Amina Mohamed au Burkina Faso, une initiative vivement souhaitée par la haute responsable onusienne.

‎Cette audience vient ainsi renforcer un dialogue constructif entre le Burkina Faso et les Nations Unies, porté par une volonté partagée d’œuvrer pour la paix, la stabilité et le développement.

‎Source :DCRP/Primature