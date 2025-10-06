Badeya 2025 : Banfora vibre au rythme de la paix, de la solidarité et du vivre-ensemble

La capitale des Cascades a vécu un week-end exceptionnel placé sous le signe de la paix et de l’unité nationale. Des milliers de spectateurs se sont rassemblés à la Place de la Nation de Banfora pour le grand concert de la cohésion, baptisé Badeya, qui s’est tenu les 3 et 4 octobre 2025.

Organisé pour promouvoir les valeurs de vivre-ensemble, l’événement a marqué les esprits dès son ouverture. Sur scène, une dizaine d’artistes burkinabè, parmi lesquels Rachella, le Couple Mondial, Dj Magicien et Wiz Keuch, ont enflammé le public.

Les troupes traditionnelles de Bounounan, Tarfila et Gwêra ont également offert des prestations authentiques, reflétant la richesse culturelle du terroir. La seconde journée a réservé d’autres moments forts avec la présence d’artistes phares tels que Tanya, Imilo Lechanceux, Privat et Élue 111.

Au-delà de la fête musicale, le Badeya a aussi été un cadre d’actions solidaires. Une cérémonie de dons organisée à l’école Centre B a permis l’inauguration d’une salle multimédia équipée, d’un forage, et la remise de 15 tonnes de vivres ainsi que 150 kits scolaires.

Dix tonnes de vivres ont été attribuées aux déplacés internes et aux plus vulnérables, tandis que cinq tonnes ont été offertes aux Forces de Défense et de Sécurité (FDS).

L’initiative, portée par d’anciens élèves de l’établissement (promotion 89-95), a reçu le soutien du ministre en charge de l’Agriculture, Ismaël Sombié.

« C’est ici que nous avons appris à lire, écrire et rêver. Nous voulons rendre à l’école ce qu’elle nous a donné », a souligné Larissa Somé, porte-parole des donateurs, appelant d’autres anciens élèves à suivre cet exemple.

Le volet sportif n’a pas été en reste. Un match de gala a réuni d’anciennes gloires du football burkinabè, à l’image de Charles Kaboré, Mohamed Koffi et Banou Diawara, face à une sélection des FDS. Dans une ambiance conviviale, la rencontre s’est soldée par un match nul, prélude à la finale du tournoi Foot Time.

À travers cette mobilisation artistique, sociale et sportive, Banfora a démontré que la cohésion et la solidarité restent des piliers essentiels pour accompagner la reconquête du territoire et bâtir un avenir commun.