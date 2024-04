L’association Badeya tend la main aux personnes déplacées internes de Wapassi

publicite

Les femmes de l’association féminine Badeya ont commémoré le 8 mars en différé le samedi 20 avril 2024, à Ouagadougou. A l’occasion de cette célébration, elles ont fait don de vivres aux déplacés internes du quartier Wapassi.

Soucieux du bien-être des personnes déplacées internes, qui ont tout laissé derrière elles pour assurer leur sécurité, l’association Badeya a procédé à une remise de don aux déplacés internes du quartier Wapassi de Ouagadougou, le samedi 20 avril 2024. Ce don était essentiellement composé de vivres et de vêtements.

A en croire les donateurs, ce geste est une façon pour eux de tendre la main à ces personnes qui sont dans le besoin. « Ce sont les femmes de l’association qui ont cotisé pour qu’on puisse acheter le maïs. Vu la situation du pays, vu toutes ces familles en détresse, nous nous sommes dit qu’en tant qu’association, il fallait organiser une journée caritative en faveur des déplacés internes », a dit Barakissa Dao, présidente de l’association Badeya.

Au nombre de 36, les bénéficiaires ont laissé entendre leur joie. Pour eux, c’est un plaisir de voir des personnes qui pensent à eux, car ils ont tout abandonné pour sauver leurs vies. « Le jour qu’on venait ici, on ne savait pas qu’on allait arriver, car le même jour il y a eu une attaque. Dieu merci on est toujours en vie mais vraiment ça ne va pas, on manque de quoi vivre. Mais aujourd’hui, ça fait plaisir de voir des gens qui pensent à nous. Nous sommes vraiment contents », a fait savoir une bénéficiaire.

En outre, ces personnes déplacées internes ont sollicité le soutien des autorités, pour de meilleures conditions de vie. Elles demandent aussi des outils de travail pour leur autonomisation. L’association Badeya entend perpétuer cette action de bonne foi envers ces nécessiteux.

