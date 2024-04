Littérature : La journaliste Wend Puiré Bénédicte Sawadogo dédicace le tome II de son ouvrage « Au cœur des mystères révélés : ‘Ce qu’ils m’ont révélé’ »

publicite

Wend Puiré Bénédicte Sawadogo, écrivaine et journaliste à la Radiodiffusion-télévision du Burkina (RTB/radio) a procédé le dimanche 21 avril 2024 à la dédicace du tome II de son ouvrage « Au cœur des mystères révélés : Ce qu’ils m’ont révélé ». Cette œuvre littéraire se veut être un canal pour montrer ou dévoiler les mystères sur la spiritualité longuement cachés, selon l’auteure.

Après la parution du tome I de « Au cœur des mystères révélés : Ce qu’ils m’ont révélé », Wend Puiré Bénédicte Sawadogo, écrivaine et journaliste à la Radiodiffusion-télévision du Burkina (RTB/radio) a fait paraître la deuxième série de son projet littéraire qui vise les 5 tomes. Constituée de 386 pages, l’œuvre a été rédigée avec plus de « maturité », selon son auteure.

Écrite de manière simpliste afin de mieux faire passer le message contenu dans l’œuvre, le tome II permettra au lecteur, foi de l’auteure, de « tirer des enseignements sur la spiritualité, la numérologie, l’astrologie, avoir des éclairages sur les maladies mystiques et leurs causes. Et aussi connaître le pouvoir des animaux et celui des psaumes et des versets, etc. ».

Disponible à la Radio nationale du Burkina et en marge de la 21e édition de la Semaine Nationale de la Culture (SNC) au prix forfaitaire de 10 000 F CFA, l’ouvrage ouvre également « l’esprit sur la prière, les méthodes simples de déblocage, d’accès à la prospérité, à la maternité, à la santé », a ajouté l’auteure.

En rappel, « Au cœur des mystères révélés « ce qu’ils m’ont dit » est, selon Bénédicte Sawadogo, la transcription du contenu de l’émission du même nom qu’elle anime depuis septembre 2019 sur les antennes de la radio nationale ; une émission qui aborde les questions de spiritualité.

Djemal Saddam El Abdallah SIBA

Burkina 24

