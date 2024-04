Culture : La 1ère édition du ‘Festival Retour aux sources’ a tenu ses promesses

publicite

La première édition du « Festival retour aux sources », tenue du 19 au 21 avril 2024 dans l’arrondissement n°7 de la ville de Ouagadougou au quartier Nagrin, s’est refermée sous une note de satisfaction.

Les lampions se sont éteints sur la première édition du Festival Retour aux sources. 9 troupes traditionnelles venues de différentes localités du Burkina Faso, Manga, de Réo, de Orodara, de Kaya, de Ouahigouya, etc. se sont succédées sur le plateau artistique. Des dizaines de vedettes de la chanson tradi-moderne et moderne aussi.

Le village des coutumes et traditions du Burkina Faso avec la présence effective du musée ethnographique de Saponé n’a pas désempli durant 72 heures d’exposition. Une diversité gastronomique de mets locaux, bref, c’est une première édition qui a tenu ses promesses. De quoi satisfaire les initiateurs.

Au-delà du folklore, le musée ethnographique de Saponé qui a élu domicile sur le site du festival a connu une grande affluence. Les organisateurs n’ont pas eu tort de rapprocher le musée des populations. Le message est donc passé pour les organisateurs qui sonnent un retour aux valeurs ancestrales.

« Aujourd’hui, j’ai vu des enfants, des scolaires qui sont venus visiter le musée. J’ai vu des femmes qui se sont organisées en association, qui sont venues visiter le musée, même des parents qui sont venus visiter le musée. C’est déjà une satisfaction pour nous, parce qu’on apporte une pierre à l’édifice », a exprimé Souleymane Drabo dit le Samogotchè, promoteur du festival Retour aux sources.

Aussi, souligne-t-il, c’est une édition qui a permis également aux femmes d’exposer sur leur savoir-faire notamment les pagnes traditionnels, le beurre de karité, tout ce qui est localement produit au Burkina Faso et qui doit être consommé par les Burkinabè.

Ferdinand Nana, résident du quartier Nagrin a trouvé de l’intérêt à s’associer à l’initiative du Festival. « Quand j’ai entendu parler du Festival retour aux sources avec monsieur Drabo, je me suis tout de suite dit pourquoi en tant que jeune ne pas m’associer à cette activité qui me permet de savoir d’où je viens afin de pouvoir me projeter où je veux aller.

On a eu l’exposition du musée ethnographique de Saponé qui nous a enseignés nos valeurs ancestrales. Moi je suis né et j’ai grandi à Ouagadougou, il y a beaucoup de choses que je ne savais pas mais, avec le musée, j’ai appris et maintenant, je pourrai expliquer à mes enfants plus tard », témoigne-t-il.

Les exposants ont fait de bonnes affaires durant le festival. Mariam Garané, est venue de Tampouy exposer des pagnes tissés San et vendre le dolo local. Elle se frotte les mains. « Depuis que je suis arrivée, j’arrive à vendre. J’ai commandé du dolo au village le premier jour, c’est 10 bidons, hier encore j’ai commandé 10 bidons. Même les pagnes, c’est sorti ; ça ne reste plus beaucoup », a-t-elle laissé entendre.

Tout comme, Koanda Nafissatou, vendeuse de brochette, merguez, frite, et salade sur le site du festival, qui rend grâce à Dieu. « En première position, nos enfants vont connaitre la culture grâce au musée et en plus, on n’avait pas du travail mais avec le festival on n’est venu vendre pour avoir de l’argent. On a appris beaucoup de choses qu’on ne connaissait pas. Si ce n’est pas aujourd’hui je suis jamais entrée dans un musée », confie-t-elle.

Nana Moumouni est vendeur de jus de fruit cocktail. Même si de son côté, le marché n’est à la hauteur de ses attentes, il loue l’idée du festival qui, selon lui, une occasion de rapprocher les fils et filles de Nagrin.

Après une première édition, le comité s’attèle déjà à des innovations pour la deuxième édition de ce festival annuel qui se donne pour mission de mettre les Burkinabè au cœur des coutumes et traditions, même étant en ville.

Akim KY

Burkina 24

