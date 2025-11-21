‎Littérature : Roland Dakio dévoile La discipline, le chemin de la réussite

Roland Dakio signe son entrée dans l’univers littéraire avec la publication de son premier ouvrage intitulé « La discipline, le chemin de la réussite », dédicacé le 20 novembre 2025 à Ouagadougou.

Paru aux Éditions BUFAC, ce livre de développement personnel de 89 pages propose cinq leçons essentielles autour de la discipline, de la fixation d’objectifs, de la gestion du temps, de la régularité dans l’action, de la lutte contre la procrastination et de l’importance de cultiver l’enthousiasme.

L’œuvre s’enrichit également de témoignages fictifs de personnes ayant atteint leurs objectifs grâce au travail et à l’autodiscipline.

‎Selon l’auteur, Roland Dakio, élève conseiller en droits humains, le choix de ce titre part d’un constat. Pour lui, toute réussite ne peut se réaliser sans la discipline et cette discipline commence par soi-même.

« L’autodiscipline, c’est faire ce qui doit être fait maintenant même quand on a pas envie de la faire. Et par cet ouvrage, la discipline n’est pas une option mais c’est une nécessité pour tout un chacun. Qu’on soit jeune ou pas, l’autodiscipline est une valeur qu’on doit cultiver pour la réalisation des projets », a-t-il expliqué.

Roland Dakio a indiqué qu’il est indispensable pour toute personne qui rêve d’un lendemain meilleur de fixer des objectifs et d’adopter l’autodiscipline.

Les cinq leçons de Roland Dakio sont, entre autres, l’objectif d’avoir des objectifs ; savoir gérer son temps, être régulier dans ses actions, éviter la procrastination et la culture de l’enthousiasme.

Actuellement élève conseiller en gestion des ressources humaines à l’École nationale d’administration et de magistrature (ENAM), Roland Dakio entend, à travers son ouvrage, encourager les jeunes à adopter des habitudes positives orientées vers la réussite.

Le livre « La discipline, le chemin de la réussite » est disponible à la Librairie Mercury et à Jeunesse d’Afrique, au prix de 4 000 FCFA.