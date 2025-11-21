Coupe du Monde U17 : « On a eu moins de chance », avoue Oscar Barro, après la défaite face à l’Italie

Partage

Malgré l’élimination en quart de finale de la Coupe du Monde, le sélectionneur des Étalons reste fier de la prestation de ses joueurs après la défaite face à l’Italie. Pour Oscar Barro, il faut encourager ces jeunes qui ont du talent.

« Je dirais d’abord félicitations aux garçons qui ont fait un match héroïque, un très bon match. Malheureusement, on perd sur un fait de jeu. Mais nous sommes en football, il faut l’accepter », s’est exprimé Oscar Barro en toute décontraction après la défaite face à l’Italie (1-0).

Dans cette rencontre, les Étalons ont encaissé l’unique but de la rencontre sur une erreur de relance. Ce qu’il reconnait : « On a eu moins de chance parce qu’on a eu plus d’opportunités que cette équipe. On n’a pas été clinique devant les buts. On le paye cash ».

Il s’est aussi montré admiratif de l’équipe d’Italie qui bien qu’ayant subi une bonne partie du match à su profiter de la faille. « Félicitations à cette équipe italienne qui a su nous contenir. Une équipe très tactique. Ce soir, on ne va pas rougir parce qu’on a perdu ce match. On reste sportifs. On encourage cette équipe italienne. Précisément, je dirais félicitations à mes garçons qui ont fait un match formidable. Malheureusement, on a eu moins de chance que les autres jours », reconnait Oscar Barro.

Dans ce tournoi, après perdu contre les Etats-Unis lors de leur premier match (1-0) les Burkinabè ont battu la République Tchèque (2-1), le Tadjikistan (2-0), l’Allemagne (1-0) et l’Ouganda (1-1 ; 5-4). Pour sa première participation à une Coupe du monde toutes catégories confondues, Oscar Barro tire des enseignements surtout.

« C’est vraiment une découverte pour nous tous parce que c’est la première fois que moi je viens à une Coupe du monde. C’est pratiquement la même chose pour tous mes joueurs qui sont à l’étape d’apprentissage. Ce sont de jeunes joueurs qui ont beaucoup de qualité et de talent qu’il faut accompagner.

Donc, je dirais que pour nous tous, l’encadrement, une très belle découverte. Nous savons à quoi s’attendre. Il y a beaucoup de choses que nous devons revoir pour être plus performants les prochaines fois », conclut Oscar Barro. Après ce parcours, les joueurs doivent se remettre au travail car la plupart passera désormais en junior.