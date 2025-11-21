Coupe du monde U17 : Les Étalons stoppés en quart par l’Italie (0-1)

Partage

L’aventure s’arrête en quart de finale pour les Étalons U17 à la Coupe du monde U17 Qatar 2025. Opposés au moins de 17 ans Italiens, les garçons de l’entraîneur Oscar Barro se sont inclinés (1-0) ce vendredi 21 novembre 2025 à Doha, au terme d’un match où ils auront tout donné.

Une seule erreur a été coûté la qualification des Étalons U17 en demi-finale. Après avoir écarté l’Ouganda aux tirs au but en huitième de finale, les jeunes Burkinabè se présentaient face à la Squadra Azzurra U17, elle-même tombeuse de la République tchèque. Les quinze premières minutes sont difficiles pour les Étalons. Mais très vite, les Burkinabè relèvent la tête et sonnent la révolte.

La première grosse alerte pour l’Italie arrive à la 21e minute. Mohamed Zongo, décalé à droite, enveloppe une magnifique frappe du gauche qui vient mourir sur la barre transversale. Les Étalons montent en puissance, se procurent des occasions et imposent leur qualité technique. À la 41e minute, Alassana Bagayogo oblige le gardien italien à une claquette salvatrice. Sur le second ballon, Zongo voit sa reprise heurter le poteau.

Une erreur de relance

Malgré 60 % de possession italienne, ce sont bien les Burkinabè qui se montrent les plus dangereux avec huit tirs tentés contre quatre pour la Squadra Azzurra. La pause intervient finalement sur un score vierge (0-0).

A la reprise, les Étalons U17 tombeur du champion en titre, gardent le pied sur l’accélérateur. L’Italie subit, recule, mais reste clinique. Sur une rare erreur de relance burkinabè, les Italiens profitent d’un ballon perdu dans l’axe. Thomas Campaniello intercepte et crucifie le gardien burkinabè Rahim Ouattara.

A sept minutes de la fin, les Étalons jettent leurs dernières forces dans la bataille, espérant arracher les tirs au but. Mais la réussite leur tourne définitivement le dos. Le score ne bougera plus. Les Étalons U17 quittent ainsi la compétition.