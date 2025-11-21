Sécurité alimentaire : Près de 4 tonnes de lait et de biscuits infantiles incinérées

Partage

La Direction de la Nutrition a procédé ce vendredi 21 novembre 2025, à l’incinération d’environ quatre tonnes de lait et de biscuits infantiles, suite à la détection d’un taux élevé d’aflatoxine. L’opération de destruction s’est déroulée au sein de l’entreprise Nowata, spécialisée dans la destruction des déchets dangereux, située aux extrémités du quartier Zagtouli à Ouagadougou.

L’incinération concerne un stock de 1194 cartons de produits, totalisant plus de 3 tonnes, selon les précisions faites sur place. L’action fait suite à une alerte sur le plan international, à laquelle le Burkina Faso a réagi.

« C’est à la suite d’une alerte sur le plan international et le Burkina Faso n’est pas resté en marge. Nous avons suivi tout le processus jusqu’à aller tout retirer des rayons pour la destruction pour le bien-être des enfants qui sont des personnes vulnérables »,a expliqué Estelle Bambara, directrice de la nutrition.

Le responsable zone de la réglementation, de la conformité et de la qualité de Danone, Robert Sawadogo, a souligné l’engagement éthique de l’entreprise. Il a précisé que les produits étaient incriminés pour des questions de réglementation de seuil d’aflatoxine.

« Quand nous avons appris que le seuil était élevé selon les standards européens, nous sommes rentrés dans une anticipation pour ne pas que ces produits là soient consommés en Afrique », a-t-il affirmé, qualifiant cette intervention de grande victoire dans la démarche de respect des normes.

Robert Sawadogo a tenu à préciser que les produits en question n’avaient pas encore été consommés sur le territoire burkinabè, grâce à une anticipation rapide de la part de Danone et de ses partenaires.

« Les produits étaient d’abord en entrepôt. C’est juste un petit stock qui était sur les points de vente, mais grâce à notre grande traçabilité avec nos distributeurs, tous ces produits sont revenus en entrepôt et la quarantaine a été mise en place, » a-t-il indiqué.

Les responsables ont confirmé certificat en main, qu’à la date de l’incinération, et grâce à la procédure de rappel et de destruction rapide, aucun autre produit de cette marque ne représente un problème pour les consommateurs au Burkina Faso. De son côté, Arnold Ouédraogo, métallurgiste au sein de Nowata, a détaillé le processus de destruction.

« Nous allons complétement incinérer les produits collectés. Plus tard ça sera de la cendre que nous allons enfouir avec l’accompagnement du ministère de l’environnement et des autorités municipales. Ici, pour une destruction complète et totale des produits que nous avons là ce matin, nos avons calibré les incinérateurs à 850 degrés », a certifié Arnold Ouédraogo.

Présente sur les lieux, la Ligue des consommateurs a salué l’action, appréciant le rappel rapide des produits par le fournisseur lui-même. Pour la Ligue, ce geste est une preuve de confiance inestimable. Elle a également profité de l’occasion pour lancer un appel aux autres fournisseurs en les invitant à emboîter le pas en jouant la carte de la sincérité.

Flora KARAMBIRI

Burkina 24