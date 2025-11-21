9e Congrès de l’Ordre des médecins : Vers une refondation équitable du système de santé burkinabè

L’Ordre national des médecins du Burkina Faso organise son 9e congrès ordinaire du 21 au 22 novembre 2025. Ce vendredi 21 novembre 2025, à Ouagadougou, il est intervenu la cérémonie officielle d’ouverture dudit congrès sous la présidence de Dr Robert Lucien Jean-Claude Kargougou, ministre de la santé, représentant le Premier ministre, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, patron de la cérémonie.

Alain Konseïbo, président du comité national d’organisation du 9e congrès ordinaire de l’Ordre national des médecins du Burkina Faso, a fait savoir que les 2 jours du congrès, serviront de cadre pour débattre, mais aussi pour penser, oser et refonder.

« Ce rendez-vous n’est pas seulement une rencontre statutaire. Il est un espace où la réflexion se met au service de l’action, où la science dialogue avec l’éthique, où la technique rencontre la conscience », a-t-il déclaré.

Selon Dr Abdoul-Guaniyi Sawadogo, président du conseil national de l’Ordre des médecins du Burkina Faso, le thème du congrès, « garantir l’équité dans l’accès aux soins par une réforme structurée de l’exercice médical : régulation, formation, insertion, télémédecine et secteur privé au cœur des enjeux », exprime une ambition nationale et une responsabilité collective.

Celle, a-t-il expliqué, de faire de la médecine burkinabè un pilier central de la refondation du système de santé, un levier d’équité et un garant de la dignité humaine. Le congrès, a-t-il poursuivi, se tient sous le signe de l’union, de la confraternité et du renforcement de la solidarité professionnelle.

La vision de l’Ordre des médecins d’ici 2030, a aussi indiqué Dr Abdoul-Guaniyi Sawadogo, c’est d’être une structure de premier plan en matière de formation médicale, de régulation de la pratique médicale pour une meilleure protection de la santé de la population.

Pour Dr Robert Lucien Jean-Claude Kargougou, ministre de la santé, coprésident de la cérémonie, représentant le Premier ministre, patron de la cérémonie, le thème du congrès est d’une pertinence remarquable. « Il nous invite à réfléchir collectivement aux conditions d’émergence d’un système médical équitable, régulier, performant et capable de répondre aux attentes des populations », a-t-il avancé.

L’État, s’est en outre engagé le Premier ministre à travers son représentant, poursuivra ses efforts pour étendre l’offre d’emploi, améliorer les conditions de travail et promouvoir la carrière médicale. « Quant à la télémédecine, elle n’est plus une option. Elle est devenue une nécessité impérieuse », a-t-il signifié.

Invitant en somme les congressistes à mener les échanges avec rigueur, lucidité professionnelle et une détermination patriotique, le chef du gouvernement a laissé entendre que les conclusions de leurs travaux seront intégrés dans les réflexions stratégiques du gouvernement afin qu’ensemble nous construisons un modèle de santé équitable et performant pour tous les Burkinabè.

Tambi Serge Pacôme ZONGO

Burkina 24