Salubrité : « Il faut que les gens aient le courage de jeter leurs déchets dans les poubelles » (Maurice Konaté)

La commune de Ouagadougou a officiellement reçu un don de poubelles dans le cadre de la deuxième édition de l’opération « Ma ville propre » ce vendredi 21 novembre 2025. Portée par Floby Kéré, cette initiative citoyenne vise à lutter contre les déchets plastiques qui encombrent les rues de la capitale burkinabè.

Floby Kéré, influenceur et initiateur de l’opération « ma ville propre » a appelé la jeunesse burkinabè à plus d’engagement à prévenir la pollution plastique. « En tant que jeunes, on s’est dit que ce n’est pas normal de jeter le plastique dans notre ville. Même si les autorités font tout pour changer, il faut que nous, jeunes, on se mette derrière pour accompagner les autorités », a indiqué Floby Kéré.

L’idée d’accompagner l’opération « ma ville propre » a rapidement fédéré plusieurs partenaires. Ainsi donc dans le cadre de la deuxième édition de cette opération, 415 poubelles, estimé à plus de 14 millions de francs CFA, ont été remis à la commune de Ouagadougou.

« On ne peut pas demander à quelqu’un de ne pas jeter ses déchets n’importe où tant qu’on ne lui propose pas des poubelles », a fait savoir l’influenceur, justifiant ainsi la priorité donnée à l’acquisition de ces équipements.

Maurice Konaté, président de la délégation spéciale de la commune de Ouagadougou, a alors invité les Ouagavillois pour un changement de comportement durable. « Il faut que les gens aient le courage de jeter leurs déchets dans les poubelles.

Les enfants imitent les adultes ; si nous montrons l’exemple, ils suivront », a souligné Maurice Konaté. Outre la remise des poubelles, un concert de sensibilisation est prévu selon Floby Kéré ce samedi 22 novembre 2025 au SIAO pour rassembler la population et promouvoir les bonnes pratiques.