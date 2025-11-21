L’ALT autorise l’accord de coopération nucléaire entre le Burkina Faso et la Russie

Partage

Réunis en séance plénière ce vendredi 21 novembre 2025, sous la présidence du Dr Ousmane BOUGOUMA, Président de l’Assemblée législative de transition (ALT), les députés ont examiné et adopté le projet de loi portant autorisation de ratification de l’accord de coopération entre le Gouvernement du Burkina Faso et le Gouvernement de la Fédération de Russie relatif à l’utilisation de l’énergie nucléaire à des fins pacifiques, signé le 19 juin 2025 à Saint-Pétersbourg.

La volonté ferme du Gouvernement burkinabè d’assurer l’indépendance énergétique du pays et de faire de l’électricité le moteur d’un développement durable a conduit, depuis 2023, à envisager la mise en place d’un programme électronucléaire à moyen terme.

Dans le cadre du développement de ce programme, un accord de coopération avec la Fédération de Russie dans le domaine de l’utilisation pacifique de l’énergie nucléaire a été signé le 19 juin 2025 à Saint-Pétersbourg.

Cet accord constitue une étape majeure dans la coopération énergétique entre les deux pays. Il établit un cadre juridique et technique pour la construction d’une centrale nucléaire au Burkina Faso, en vue de renforcer durablement la sécurité énergétique nationale.

Il permettra également de consolider les travaux déjà menés par les groupes techniques dans la perspective de la réalisation de cette importante infrastructure. Conformément à son article 15, l’accord n’entre en vigueur qu’après l’accomplissement des procédures internes requises par chacune des Parties.

Il doit donc être ratifié par les deux pays afin de permettre à ses dispositions de produire pleinement leurs effets juridiques. C’est dans ce contexte que s’inscrit le présent projet de loi portant autorisation de ratification de l’accord de coopération. Celui-ci a été adopté à l’unanimité par les 71 votants du jour.

Source : ALT