La population de Réo réaffirme son soutien au capitaine Ibrahim Traoré

Les habitants de Réo, chef-lieu de la province du Sanguié, se sont massivement mobilisés ce samedi 30 août 2025 pour exprimer leur soutien au Président du Faso, le Capitaine Ibrahim Traoré. Cette mobilisation témoigne de la confiance de la population envers les autorités.

La Coordination Nationale des Associations de Veille Citoyenne (CNAVC) de la province du Sanguié a organisé un grand rassemblement à la Place de la Nation de Réo, avec pour objectif de réaffirmer son soutien indéfectible au capitaine Traoré.

« Le capitaine Ibrahim Traoré a pris son courage à deux mains pour se battre pour la liberté et la reconquête de notre chère patrie, le Burkina Faso, en mettant fin aux questions de l’impérialisme », a déclaré Franck Olivier Bamouni, président de la CNAVC du Sanguié.

Plus qu’un simple soutien au président, ce rassemblement a permis aux habitants de Réo de montrer leur engagement en faveur de la révolution progressiste populaire lancée par le chef de l’État le 1er avril 2025.

« Quand on parle de révolution progressiste populaire, ce sont des mots que l’on aligne, mais nous devons aller vers les populations pour leur faire passer le message et en expliquer le contenu. En effet, la révolution progressiste populaire appelle à une transformation sociale qui implique la population à la base », a expliqué Edasso Rodrigue Bayala, co-patron de la rencontre et ministre de la Justice.

Pour concrétiser leur soutien aux autorités, les habitants de Réo sont allés au-delà des mots. Ils ont lancé une collecte de fonds qui a permis de réunir 406 150 FCFA en soutien aux Forces de Défense et de Sécurité (FDS) et aux Volontaires pour la Défense de la Patrie (VDP). En plus de cette somme, 5 tonnes de vivres ont également été collectées.

Sié Frédéric KAMBOU

