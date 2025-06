Tabaski 2025 : Le Président du Faso communie avec les soldats

publicite

Le Président du Faso, Chef de l’État le Capitaine Ibrahim TRAORÉ, a accompli la prière de la Tabaski, Aïd El Kébir ce vendredi 6 juin 2025 en compagnie des soldats en signe solidarité avec l’ensemble des forces combattantes.

A l’issue de la prière, le Chef de l’État a rappelé que la religion devrait servir à unir, à renforcer l’amour pour les autres et pour la Patrie. « Les Forces de Défense et de Sécurité qui se battent sur le terrain puisent leur foi dans la religion. C’est là également qu’elles cultivent l’amour du prochain et l’amour pour leur Patrie afin de se battre jusqu’au sacrifice suprême », déclare le Capitaine Ibrahim TRAORÉ.

Selon le Président du Faso, prier avec les combattants constitue un message à l’endroit de toute la Nation : « Chacun de nous devrait utiliser la religion pour nous unir plutôt que pour nous diviser ».

Quelques minutes avant l’heure de la prière de la Tabaski, le Président du Faso, Chef de l’État a publié un message dans les médias sociaux où il a rendu hommage aux fidèles musulmans du Burkina Faso et de la Diaspora pour leur contribution à la paix et à la sécurité.

Il a également exhorté tous les Burkinabè à cultiver la tolérance religieuse, à renforcer la cohésion sociale et le vivre-ensemble, indispensables à l’édification d’une Nation forte, prospère et souveraine.

Le Capitaine Ibrahim TRAORÉ a surtout souhaité, que Dieu accompagne nos forces combattantes sur le terrain, avant de formuler des vœux de prompt rétablissement aux blessés.

Source : Direction de la Communication de la Présidence du Faso