Fenêtre FIFA : Les Étalons terminent la trêve avec une victoire (2-0), Brama Traoré s’en réjouit

publicite

0 Partages Partager Twitter

Pour la conclusion des fenêtres Fifa du mois de juin 2025, les Étalons du Burkina Faso étaient face au Zimbabwe, ce vendredi 6 juin 2025. Ils ont gagné 2 buts à 0. Après cette prestation, c’est un sélectionneur national heureux qui est sorti du stade, au regard de la performance de ces joueurs, notamment celle des nouveaux visages appelés dans le 11 national.

Après sa défaite face aux Aigles de Carthage de la Tunisie, les hommes de Brama Traoré devaient impérativement relever la tête à ces dernières journées de la trêve internationale de ce mois de juin. C’est ce qui a été accomplis, face au Zimbabwe sur le score de 2 buts à 0, ce vendredi 6 juin 2025.

Le coach des Étalons, Brama Traoré a apprécié le déroulé de cette rencontre. Il a salué la performance de ses poulains.« Ce qu’on peut retenir de positif, c’est d’abord notre première mi-temps. Parce qu’on a pu maîtriser le match et contrôler par la suite en marquant deux buts. Il y avait de nouveaux joueurs qui ont pu nous donner beaucoup de satisfactions. Le travail continue et nous allons continuer à renforcer cette équipe », a souligné Brama Traoré.

Plus précisément, le sélectionneur national a insisté sur la bonne performance du poste de latéral gauche et celles des nouveaux visages. « Je pense que le latéral gauche a été positif. En première mi-temps il y avait des nouveaux et je pense que ça été bien. Par la suite, on a eu Djiga et Ganiyou qui ont répondu. Landry on l’a aussi vu en 90 minutes, ça aussi c’était des points de satisfaction », a renchéri le sélectionneur national.

La prochaine sortie du Burkina Faso est prévue en septembre 2025, pour les qualifications de la Coupe du monde 2026 avec deux rencontres. Les Étalons feront face à Djibouti et à l’Égypte dans le groupe A.

Les Étalons occupent actuellement la deuxième place du groupe. En rappel, les premiers de chacun des neufs groupes se qualifient directement pour ce mondial prévu au Canada, en Mexique et aux Etats-Unis.

Abdoul Gani BARRY

Burkina 24