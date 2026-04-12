« Dounia : harmonie universelle » : Le livre de Armel Poko Guigma qui peut changer votre façon de voir la vie

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L’auteur burkinabè Armel Poko Guigma a procédé, le samedi 11 avril 2026 à Ouagadougou, à la dédicace officielle de son ouvrage intitulé « Dounia : harmonie universelle », publié aux Éditions Mercury. La cérémonie s’est tenue à la librairie professionnelle Mercury, en présence de lecteurs, de proches et d’acteurs du monde culturel.

À travers Dounia : harmonie universelle, l’auteur propose une approche à la fois philosophique et spirituelle, centrée sur la quête de sens, la paix intérieure et l’équilibre de l’être humain dans un monde en constante mutation.

« Dounia harmonie universelle »

L’ouvrage aborde plusieurs thématiques, notamment la gestion des émotions, le rapport au passé et la capacité à construire son avenir en vivant pleinement le présent.

Selon Armel Poko Guigma, ce livre est née d’une expérience personnelle marquée par une période de doute et de recherche de repères.

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« À un moment donné, j’avais perdu mes repères. J’avais Dieu avec moi, j’avais des amis autour de moi, mais je ne savais pas comment harmoniser tout cela », a-t-il confié. À travers « Dounia : harmonie universelle », l’auteur met à disposition des lecteurs des outils pratiques pour mieux se connaître et avancer dans la vie.

Dédicace de « Dounia harmonie universelle » dédicace

« Le livre invite surtout à se concentrer sur le moment présent, à utiliser le passé comme une mémoire et à construire le futur à partir de ce présent », a-t-il expliqué. À travers son œuvre, il entend proposer des outils pratiques permettant aux lecteurs de mieux se connaître et d’avancer dans leur parcours de vie.

Abdoul Salam Coulibaly parrain de la dédicace

Parrain de la cérémonie, Abdoul Salam Coulibaly a salué la profondeur du contenu de l’œuvre ainsi que l’engagement de l’auteur. « J’ai eu l’occasion de parcourir l’ouvrage et même le résumé m’a convaincu. Le contenu aborde des thématiques qui nous concernent tous, notamment l’harmonie », a-t-il indiqué.

L’ouvrage est actuellement disponible à la librairie professionnelle Mercury au prix unitaire de 5 000 FCFA. Il serait accessible dans les jours à venir dans d’autres librairies selon l’auteur, afin de permettre à un plus large public de découvrir cette œuvre.

Soumane Wahab KARAMBIRI et Daouda ZONGO (Stagiaires)

Burkina 24

     
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