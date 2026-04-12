Ghana : John Dramani Mahama supprime les indemnités carburant des ministres pour faire face à la flambée des prix

Le président ghanéen, John Dramani Mahama, a annoncé, jeudi 9 avril 2026, une série de mesures visant à réduire les dépenses publiques et atténuer l’impact de la hausse des prix du carburant, liée aux tensions au Moyen-Orient, rapporte TRT Africka.

Parmi les décisions phares, le chef de l’État a ordonné la suppression des indemnités de carburant pour l’ensemble des ministres et hauts fonctionnaires. Une mesure destinée à rationaliser les dépenses publiques dans un contexte économique tendu.

Le Conseil des ministres a également instruit les départements des Finances et de l’Énergie de supprimer certaines taxes et marges sur le carburant. L’objectif est de réduire les prix à la pompe dès la prochaine révision tarifaire, attendue dans environ une semaine.

Selon les autorités, cette mesure sera appliquée pour une période initiale de quatre semaines, avec la possibilité d’ajustements en fonction de l’évolution de la situation.

Ces décisions interviennent dans un contexte de flambée des prix de l’énergie sur le marché mondial, en lien avec les tensions géopolitiques au Moyen-Orient, qui affectent directement les économies dépendantes des importations de carburant comme le Ghana.