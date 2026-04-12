Mythos : Une IA révolutionnaire… mais trop risquée pour être libérée

Le 98ᵉ épisode du balado Les Décrypteurs, plonge dans les coulisses technologiques du conflit au Moyen-Orient, les risques liés à l’intelligence artificielle et les pratiques controversées de la Silicon Valley, informe Radio Canada.

Les enquêtes en sources ouvertes (OSINT) s’imposent comme un levier essentiel pour comprendre les réalités du terrain, notamment en Iran, où l’accès à Internet reste souvent restreint.

L’organisation Bellingcat s’appuie sur l’imagerie satellite pour analyser les frappes militaires et contester certaines versions officielles.

Toutefois, les experts alertent sur l’émergence d’une « esthétique OSINT » trompeuse sur X, où de faux analystes diffusent des contenus non vérifiés pour générer de l’audience.

La société Anthropic a développé « Mythos », un modèle d’IA capable d’identifier des failles informatiques avancées, mais jugé trop sensible pour être rendu public.

Réservé à un cercle restreint incluant Microsoft, Apple et Google, cet outil soulève des interrogations éthiques.

Malgré ses performances, Mythos reste imparfait et nécessite une supervision humaine constante, ses analyses étant comparées à celles d’un « stagiaire » à vérifier. Une enquête du magazine The New Yorker dresse un portrait sévère de Sam Altman.

Basée sur plus de 100 entretiens, elle évoque des pratiques de gestion controversées et des tensions avec ses anciens collaborateurs. L’article met également en lumière des choix stratégiques critiqués, notamment des tentatives de financement auprès d’acteurs internationaux sensibles.

Dans le domaine de la cybersécurité, le créateur du logiciel espion pcTattletale, Bryan Fleming, a plaidé coupable dans une affaire liée aux « stalkerwares ».

Enfin, le balado revient sur une théorie relayée par The New York Times, selon laquelle Adam Back pourrait être Satoshi Nakamoto. Une hypothèse largement contestée par la communauté crypto, faute de preuves techniques solides.