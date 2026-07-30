Burkina Faso : Moov Africa-Onatel et le CSC s’associent pour révolutionner l’offre audiovisuelle

MOOV AFRICA-ONATEL et le Conseil supérieur de la communication (CSC) ont scellé un partenariat stratégique ce jeudi 30 juillet 2026 à Ouagadougou. Cette alliance vise principalement à promouvoir un accès sécurisé, légal et novateur aux services audiovisuels payants sur l’ensemble du territoire burkinabè.

C’est un tournant majeur pour le paysage médiatique local. Désormais officiellement partenaires, la société de télécommunications Moov Africa et l’organe de régulation CSC entendent moderniser l’offre de contenu.

D’après le Camarade Mohamed Karim, directeur général de Moov Africa Burkina, cette convention s’inscrit pleinement dans une dynamique d’innovation continue, tout en garantissant une conformité stricte avec le cadre réglementaire national.

« Au-delà de cette signature, nous ouvrons aujourd’hui un nouveau chapitre. Cette convention nous permettra d’offrir à nos clients une expérience audiovisuelle plus riche, plus diversifiée et de meilleure qualité, répondant au mieux aux attentes d’un public toujours plus connecté », a-t-il affirmé.

Concrètement, le Camarade Mohamed Karim a précisé que plusieurs services à valeur ajoutée seront déployés, notamment Moov TV et Moov Ciné. Ces plateformes permettront aux abonnés de profiter d’un large catalogue comprenant des chaînes locales et internationales, des films, des séries ainsi que des retransmissions sportives en direct.

« C’est une étape déterminante pour notre activité, car elle nous autorise à lancer plusieurs services stratégiques. Premièrement, Moov TV donne accès à une centaine de chaînes locales, africaines et internationales. Cela permet aux Burkinabè d’accéder à l’information en temps réel ainsi qu’à de nombreux contenus de divertissement.

Deuxièmement, Moov Ciné se présente comme une plateforme de téléchargement de films, séries et documentaires à des tarifs très abordables. Enfin, le troisième pôle majeur concerne la diffusion en direct des grands événements sportifs nationaux, mondiaux et continentaux », a-t-il détaillé soulignant la portée du projet.

Afin de bénéficier de ces prestations, l’usager devra télécharger l’application mobile Moov TV et à la suite Moov Ciné. « À partir de l’application mobile, le client peut choisir la formule d’abonnement adaptée à son budget que ce soit pour une journée, une semaine ou un mois.

Après un parcours utilisateur très simple, il reçoit ses codes d’accès pour profiter d’un vaste catalogue de divertissements ou suivre les compétitions sportives en direct », a expliqué le Camarade Mohamed Karim.

De son côté, le Camarade Wendingoudi Louis Modeste Ouédraogo, président du CSC, s’est félicité de la conclusion de cet accord. Selon lui, l’objectif majeur pour le régulateur est d’élargir les modes d’accès aux services audiovisuels pour les populations, garantissant ainsi l’effectivité de leur droit à l’information.

« En tant que régulateur, nous estimons avoir réalisé une excellente opération. En obtenant cette autorisation, Moov Africa Burkina (ONATEL SA) peut désormais exercer cette activité en toute légalité et étendre la distribution de ses services audiovisuels au bénéfice de l’ensemble des Burkinabè », a-t-il conclu.

Aminata Catherine SANOU

Burkina 24