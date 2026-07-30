Burkina Faso : La République populaire de Chine renforce les capacités des campeurs en techniques agricoles à Kindi

Akim Ky Envoyer un courriel il y a 38 secondes
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Actuellement en cours à Kindi du 24 juillet au 2 août 2026, le Camp international d’échanges culturels, de reboisement et d’actions communautaires (CIECRAC) rassemble une centaine de jeunes campeurs. Dans le cadre de leurs activités, des experts agricoles chinois ont dispensé une formation en techniques de production maraîchère et en culture hors-sol, suite à la sollicitation des responsables de la Fédération burkinabè des associations et clubs pour l’UNESCO. Ce rendez-vous met en lumière la coopération bilatérale à travers des ateliers pratiques, un don de matériel et des actions de reboisement d’envergure.

Le mardi 28 juillet 2026, une centaine de  participants au Camp international d’échanges culturels, de reboisement et d’actions communautaires (CIECRAC) de la Fédération burkinabè des associations et clubs pour l’UNESCO, ont bénéficié d’une formation pratique axée sur les techniques de production maraîchère, notamment en culture hors-sol, ainsi que sur l’entretien des plantes en saison sèche.

Des jeunes campeurs se familiarisent avec les techniques de la culture hors-sol sous la conduite des experts chinois

Cette initiative vise à doter la jeunesse d’outils modernes pour faire face aux défis climatiques et promouvoir l’autosuffisance alimentaire. Selon Ahmed Diallo, chef de la jeunesse des Écoles associées à la Commission nationale burkinabè pour l’UNESCO, le choix de cette formation s’inscrit dans la vision globale de la fédération de dynamiser les actions de terrain.

Ahmed Diallo, chef de la jeunesse des Écoles associées à la Commission nationale burkinabè pour l’UNESCO.
Ahmed Diallo, chef de la jeunesse des Écoles associées à la Commission nationale burkinabè pour l’UNESCO.

« Comme nous savons que la Chine occupe une place très importante dans le domaine de l’agriculture, nous avons sollicité l’appui de l’équipe technique agricole chinoise afin de renforcer les capacités des campeurs en techniques agricoles », a-t-il expliqué.

Hu Yuzhou, chef de l’assistance technique agricole chinoise

Du côté de la délégation partenaire, l’engagement est total. Hu Yuzhou, chef de l’assistance technique agricole chinoise, a salué l’engouement de la jeunesse burkinabè pour ces modules pratiques.  « Les légumes jouent un rôle très important dans notre vie quotidienne, cela peut améliorer notre vie et notre santé. Aujourd’hui, nous sommes très contents de voir que beaucoup de jeunes s’intéressent à l’agriculture, et l’ambiance est très bonne», a-t-il déclaré.

Allassane Sawadogo coordinateur des clubs pour l’UNESCO du Kadiogo,

Pour les campeurs et les responsables locaux, cette opportunité représente un véritable tremplin pratique. Allassane Sawadogo   coordinateur des clubs pour l’UNESCO du Kadiogo, a exprimé sa gratitude envers les partenaires et a souligné la portée pratique de l’activité.

« Nous quittons le cas de la théorie pour vraiment rentrer dans ce que j’appelle même l’essentiel de la collaboration entre deux pays. Nous profitons de l’expertise chinoise et j’espère également qu’ils pourront aussi profiter de l’expertise burkinabè », a-t-elle souligné.

Clémence Ouédraogo, participante

De son côté, Ouédraogo Clémence, participante, a partagé son ressenti. « Sincèrement, ça a été utile parce que depuis que je participe à ce genre de projet, c’est ma première fois de participer à une telle formation. Après cette formation, nous allons mener des actions dans le but de mettre en pratique tout ce qui nous a été montré», a-t-il expliqué.

Le camp, qui se déroule du 24 juillet au 2 août 2026, ne se limite pas seulement à l’agriculture. En marge de cette session de formation, le camp a également été marqué par une importante action citoyenne de reboisement menée ce mercredi 28 juillet 2026 dans la ville de Kindi.

Remise de semences et d'équipements agricoles par les partenaires chinois aux clubs pour l'UNESCO
Remise de semences et d’équipements agricoles par les partenaires chinois aux clubs pour l’UNESCO

Au total, une centaine de plants ont été mis en terre sur des sites emblématiques tels que la cour royale, la préfecture et le service des impôts, illustrant l’engagement environnemental de la jeunesse. Cette dynamique de terrain a en outre été renforcée par l’appui précieux de la partie chinoise, qui a généreusement doté les clubs d’un important lot de matériel comprenant des semences, des pelles et divers équipements indispensables pour pérenniser ces initiatives agricoles et écologiques locales.

La plantation d'arbres, un geste pour l'avenir de Kindi
La plantation d’arbres, un geste pour l’avenir de Kindi

 Le programme intègre également des sessions sur la gestion des conflits, la citoyenneté, des activités sportives, ainsi que des actions de solidarité communautaire au profit des populations locales de Kindi.

A lire également⇒Burkina Faso : La Chine remet un lot de matériels et d’intrants agricoles de 160 millions de F CFA

Akim KY

Burkina 24

 
     
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