PMU’B : Plus de 149 millions de F CFA pour un chauffeur et un tapissier

La Loterie Nationale Burkinabè (LONAB) a procédé, ce jeudi 30 juillet 2026 à Ouagadougou, à la remise officielle de chèques d’un montant total de 149 079 000 francs CFA à deux heureux gagnants du Pari Mutuel Urbain Burkinabè (PMU’B).

C’est dans le hall du siège de la LONAB que s’est tenue la cérémonie solennelle de remise de lots. Deux citoyens burkinabè ont vu leur vie basculer grâce à une mise modeste de 300 francs CFA chacun.

Le premier gagnant, Kiswendsida Aristide Kaboré, chauffeur de profession, repart avec la somme de 72 380 000 francs CFA. Le second, Issaka Koanda, tapissier, empoche quant à lui 76 690 000 francs CFA.

Submergé par la joie mais imperturbable, Kiswendsida Aristide Kaboré est revenu sur son parcours de parieur et la manière dont il compte gérer ce pactole.

« J’ai commencé il y a plusieurs années maintenant. Comme c’est un jeu de hasard, c’est Dieu qui a choisi le jour. C’est Dieu qui a décidé qu’avec une mise de 300 F CFA, j’allais avoir ce gain aujourd’hui », a-t-il confié.

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Conscient de l’ampleur de la somme reçue, le nouveau millionnaire opte pour la prudence et la maturité financière. « Au regard de l’importance de la somme, je préfère garder l’argent dans une banque et prendre le soin de réfléchir au moins cinq mois pour voir où je peux investir. Sinon, sur le coup, je me dis que je risque de faire des choses qui ne sont pas appropriées. »

Bien que sa vie prenne une nouvelle tournure, le chauffeur garde les pieds sur terre et affirme qu’il continuera d’exercer son métier. Auparavant sceptique quant à la réalité de tels montants, il lance désormais un appel aux parieurs hésitants. « Je me disais qu’il était impossible pour une seule personne de gagner tant de millions dans les jeux, et voilà que le sort a voulu que je sois devant vous aujourd’hui. J’encourage ceux qui hésitaient à jouer», a-t-il appelé.

Pour le directeur de l’exploitation des jeux de la LONAB, Yamba Jean Zida, cette cérémonie dépasse le cadre des chiffres car selon lui, « Il y a des moments où les chiffres laissent place aux émotions, où les statistiques deviennent des histoires humaines, où un simple ticket se transforme en espoir, puis en réalité ».

Il a rappelé que chaque remise de lot constitue une preuve tangible de la crédibilité de l’institution.« Aujourd’hui, nous ne remettons pas simplement des chèques. Nous célébrons l’espérance. Nous célébrosn le courage de croire en ses chances. Nous célébrons surtout la preuve vivante qu’à la LONAB, les gagnants existent et les gains sont effectivement payés», a-t-il appuyé.

Tout en réaffirmant la contribution essentielle de la LONAB au développement socio-économique du Burkina Faso à travers le financement d’œuvres sociales, le camarade Zida a félicité les deux lauréats tout en rappelant à l’ensemble des parieurs que le jeu doit toujours rester un divertissement responsable.

Flora KARAMBIRI

Burkina 24