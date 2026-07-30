La promotion 2004-2006 de la Garde de sécurité pénitentiaire célèbre 20 ans d’engagement

La promotion 2004-2006 de la Garde de sécurité pénitentiaire (GSP) a lancé, ce jeudi 30 juillet 2026, les activités de célébration de son 20e anniversaire, placé sous le thème «20 ans d’engagement au service de l’administration pénitentiaire». Pour marquer cet 20e anniversaire, la promotion a initié plusieurs activités, dont une opération de reboisement et une collecte de sang à l’École nationale de la garde de sécurité pénitentiaire.

La promotion 2004-2006 de la Garde de sécurité pénitentiaire commémore ainsi ses 20 ans au service de la Nation. À cette occasion, ses membres ont organisé une activité de reboisement et une opération de don de sang, au cours de laquelle plus de 400 poches de sang sont attendues.

L’inspecteur-major de la GSP, Dieudonné Koyenga, par ailleurs parrain de cette célébration a indiqué que la promotion 2004-2006 fait partie des collaborateurs avec lesquels ils ont construit de nombreuses initiatives ayant contribué à l’enracinement du corps de l’administration pénitentiaire. “C’est vraiment une promotion charnière et dans l’histoire de toute institution, il y a toujours des gens qui arrivent à un moment donné à influencer le cours de l’histoire de manière positive”, a-t-il soutenu.

Selon lui, cette promotion est celle qui a permis de donner un nouvel élan afin de changer le cours de l’histoire et de renforcer le corps de l’administration pénitentiaire. “ C’est une promotion qui a apporté assez de scientificité au corps parce que nous avons aussi besoin de diversités en matière professionnelle et ils ont apporté une crème”, a-t-il ajouté.

L’inspecteur général de la GSP, Célestin Forgo, ancien directeur de la sécurité pénitentiaire, qui était au cœur du recrutement des éléments de cette promotion, a souligné qu’il s’agissait de la première promotion des cadres de l’administration pénitentiaire. “Et 20 années passées, je me rends compte que beaucoup de choses se sont passées. Et je reconnais que ces choses se sont réalisées grâce à cette promotion”, a-t-il affirmé.

L’inspecteur divisionnaire de sécurité pénitentiaire Abdoulaliz Gamené, s’exprimant au nom de la promotion 2004-2006, a confié que leur promotion a une histoire particulière. “Parce que c’est une promotion qui a été formée à l’école nationale de police avec nos collègues de la police”, a-t-il rappelé.

Il a fait savoir qu’à travers cet anniversaire, ils ont tenu à rendre grâce à Dieu, car tous les membres de la promotion sont toujours en vie. “On est dix inspecteurs, quatre contrôleurs et 37 agents. Et grâce à Dieu, nous sommes tous vivants aujourd’hui.

Donc, on ne peut pas passer sous silence, cette grâce que Dieu nous a donnée d’être en vie aujourd’hui. On s’est dit, on doit marquer l’arrêt pour dire merci au Seigneur de nous avoir gardés en vie. Également dire merci au Seigneur de nous avoir permis de travailler pour la garde de sécurité pénitentiaire et l’État burkinabè”, a-t-il indiqué.

En rappel, la promotion clôturera la commémoration de ce 20e anniversaire autour d’un repas fraternel, le samedi 1er août 2026.