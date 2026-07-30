Coupe du monde 2026 : La FIFA ouvre une procédure disciplinaire contre l’Argentine et Leandro Paredes

La FIFA a annoncé, le mercredi 29 juillet 2026, l’ouverture de deux procédures disciplinaires visant la Fédération argentine de football (AFA) ainsi que plusieurs membres de l’Albiceleste, à la suite de plusieurs incidents survenus durant la Coupe du monde 2026 et après la finale perdue face à l’Espagne, rapporte C news.

Dans un communiqué, l’instance dirigeante du football mondial indique examiner plusieurs comportements susceptibles de constituer des violations de son Code disciplinaire. La procédure engagée contre la Fédération argentine porte sur quatre infractions potentielles à savoir l’utilisation d’un événement sportif à des fins de manifestations non sportives, le comportement inapproprié de l’équipe, des actes de discrimination ou à caractère raciste, ainsi que des manquements liés à l’ordre et à la sécurité lors des rencontres.

La FIFA évoque notamment des « chants et gestes discriminatoires », des retards dans le coup d’envoi de certains matches, l’affichage de messages jugés inappropriés par l’équipe et les supporters, ainsi que des jets d’objets depuis les tribunes.

L’instance rappelle également qu’elle examine toujours l’affaire de la banderole déployée par des joueurs argentins après la demi-finale remportée contre l’Angleterre, sur laquelle figurait le message « Les Malouines sont argentines ».

Cet archipel, appelé Falkland au Royaume-Uni, fait l’objet d’un différend territorial de longue date entre Londres et Buenos Aires.

Parallèlement, la Commission de discipline de la FIFA a ouvert une enquête visant les internationaux argentins Leandro Paredes, Nahuel Molina et Thiago Almada, ainsi que l’entraîneur adjoint Roberto Ayala, pour les incidents survenus au coup de sifflet final de la finale remportée par l’Espagne.

Le défenseur espagnol Gavi est également concerné par cette procédure. Selon les éléments communiqués, plusieurs altercations ont éclaté entre les joueurs des deux sélections. Leandro Paredes est notamment accusé d’avoir projeté au sol Eric Garcia, avant de le saisir à la gorge, puis de s’en prendre également à Gavi.

L’ancien milieu de terrain du Paris Saint-Germain est visé par trois chefs d’accusation, soit le nombre le plus élevé parmi les joueurs concernés. Le sélectionneur espagnol Luis de la Fuente avait qualifié le comportement de certains joueurs argentins d’« inadmissible » à l’issue de la rencontre.

La FIFA précise que les personnes concernées disposent désormais d’un délai pour présenter leurs observations avant que la Commission de discipline ne rende sa décision. « Les personnes mises en cause ont désormais la possibilité de faire connaître leur position. La commission de discipline rendra ensuite sa décision en temps voulu », a indiqué l’instance.

Cette nouvelle affaire intervient alors que l’Argentine avait déjà été au centre de plusieurs polémiques lors de la Coupe du monde 2022, notamment en raison de chants jugés racistes entonnés par certains joueurs après leur sacre mondial.