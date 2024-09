Burkina Faso : L’Armée de Terre a abrité la cérémonie mensuelle de montée des couleurs de la place d’armes de Ouagadougou

publicite

Le jeudi 05 septembre 2024, l’Armée de Terre du Burkina Faso a abrité la cérémonie mensuelle de montée des couleurs de la place d’armes de Ouagadougou.

Cet événement majeur, qui a rassemblé toutes les Forces de Défense, s’est tenu sous la présidence de Monsieur le Ministre d’État, Ministre de la Défense et des Anciens Combattants, le Général de Brigade Kassoum Coulibaly.

Lors de son adresse aux personnels, il a réitéré ses félicitations et ses encouragements à l’ensemble des forces combattantes, soulignant leur engagement sans relâche dans la lutte contre le terrorisme. Il les a exhortés à plus de détermination et surtout à redoubler de vigilance, pour le retour de la paix et de la sécurité dans notre pays.

Source : État-Major Général des Armées du Burkina Faso

