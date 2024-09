Burkina Faso vs Sénégal : « Il faut être concentré sur le sujet et donner tout pour ne rien regretter » (Brama Traoré)

Dans le cadre des éliminatoires de la CAN Maroc 2025, les Étalons du Burkina Faso seront face aux Lions de la Terranga du Sénégal ce vendredi 6 septembre 2024. Avant la rencontre, le sélectionneur du 11 national Brama Traoré s’est dit confiant même s’il reconnaît que cette rencontre sera difficile.

Avec les Etalons, Brama Traoré alias le chercheur est en quête d’une victoire après 4 matchs. Aux éliminatoires de la CAN 2025, son premier rendez-vous est face aux Lions de la Terranga ce vendredi 6 septembre 2024.

« Le Sénégal est le favori du groupe donc ça va être difficile de démarrer contre le Sénégal même si le sort a décidé ainsi, nous serons présents. Nous pouvons considérer le Sénégal comme une des grandes équipes du continent. C’est une équipe qui a joué au mondial et qui a été championne d’Afrique. C’est une équipe à respecter. Nous sommes confiants et nous nous préparons pour ce grand défi, parce que jouer contre le Sénégal, c’est du lourd », a dit Brama Traoré.

Le sélectionneur national, malgré tout a pris la position de l’adaptation et la concentration pour contrecarrer les Lions de la Terranga. « Nous pensons que c’est un match comme les autres. Il faut être concentré sur le sujet et donner tout pour ne rien regretter. Nous pensons que nous pouvons le faire, nous allons tout donner et le résultat sera là », a affirmé le chercheur.

La rencontre est prévue à 19h GMT, à suivre sur la RTB. Aussi, sur les 25 joueurs convoqués, Adama Nagalo est le seul qui n’a pas pu répondre à l’appel de Brama Traoré.

Abdoul Gani BARRY

Burkina 24

