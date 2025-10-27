Burkina Faso : Le vendredi 31 octobre 2025 déclaré jour chômé et payé sur toute l’étendue du territoire national

Le Ministère de la Fonction publique, du Travail et de la Protection sociale a annoncé, à travers un communiqué rendu public ce lundi 27 octobre 2025, que le vendredi 31 octobre 2025 est déclaré jour chômé et payé sur toute l’étendue du territoire national.

Cette décision fait suite à l’adoption, en Conseil des ministres du 11 septembre 2025, d’un projet de loi portant sur les jours chômés, payés et journées de commémoration et de recueillement au Burkina Faso. Ce nouveau texte abroge la loi n°079-2015/CNT du 23 novembre 2015 relative aux fêtes légales et événements à caractère historique dans le pays.

Selon le communiqué signé du Secrétaire général du ministère, Sarayaba Rodrigue Oboulbiga, « les travailleurs et employés des secteurs public et privé bénéficieront de cette journée de repos conformément à la loi en vigueur ». Toutefois, les secteurs à activités continues demeurent soumis à l’obligation d’assurer un service minimum.

L’entrée en vigueur de ce nouveau dispositif législatif s’inscrit dans la volonté du gouvernement de mieux encadrer les jours fériés et commémoratifs, tout en tenant compte du contexte socio-économique et des traditions du pays.

