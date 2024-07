Procès du 28 septembre 2009 en Guinée : Moussa Dadis Camara condamné à 20 ans de prison pour crimes contre l’humanité

publicite

0 Partages Partager Twitter

La justice guinéenne a rendu son verdict dans le massacre du 28 septembre 2009 qui a fait 156 morts, ce mercredi 31 juillet 2024 à Dixinn. Le procès aura duré près de deux ans. Moussa Dadis Camara, qui a dirigé la Guinée pendant 12 mois entre 2008 et 2009, a été déclaré coupable de « crimes contre l’humanité ». Il a été condamné à 20 ans de prison.

La suite après cette publicité

Au terme de 22 mois d’audience, le tribunal criminel de Dixinn a condamné l’ex-chef d’État, Moussa Dadis Camara, à 20 ans de prison pour le massacre de 156 manifestants et de 109 femmes violées le 28 septembre 2009. Son ancien aide de camp, Aboubacar Diakité dit « Toumba », écope de 10 ans. Il est lui aussi condamné pour crimes contre l’humanité.

Lire également 👉 Guinée: Le point après six mois de procès du massacre du 28 Septembre

L’audience s’est tenue ce mercredi 31 juillet 2024 dans un tribunal de Conakry. Elle s’est déroulée en présence de dix des onze accusés. Le douzième, Claude Pivi, ministre de la Sécurité présidentielle en 2009, est toujours en fuite depuis qu’il s’est échappé de son centre de détention en novembre 2023.

Ouverte 13 ans après les faits, cette bataille judiciaire a aussi connu une large médiatisation, car retransmise en direct par le média d’Etat, la RTG, sur les réseaux sociaux et par les télévisions et radios privées avant le retrait des agréments de certaines d’entre elles par les autorités. Cette retransmission a permis aux Guinéens et aux curieux de suivre en direct ce procès.

Écouter l’article

Invitation Nous tenons à vous exprimer notre gratitude pour l'intérêt que vous portez à notre média. Vous pouvez désormais suivre notre chaîne WhatsApp en cliquant sur : Suivre la chaine

Restez connectés pour toutes les dernières informations !



❤️

publicite