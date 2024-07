Burkina Faso : Situation hydrologique de certains cours d’eau à la date du 31 juillet 2024

publicite

Le Ministre de l’Environnement, de l’Eau et de l’Assainissement porte à la connaissance de la population que les fortes pluies enregistrées ces derniers jours (fin juillet 2024), ont entrainé une hausse généralisée du niveau des retenues et cours d’eau sur toute l’étendue du territoire national créant des dommages sur les habitations, les cultures et les infrastructures routières, perturbant par endroit le trafic notamment par la submersion de portions de certaines routes.

Communiqué N°63 du 31-07-2024

