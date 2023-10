Sécurité routière : Lancement de la phase pilote d’un système d’immatriculation provisoire

publicite

Dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, le ministre en charge des transports, Roland Somda, a procédé au lancement de la phase pilote d’un système d’immatriculation provisoire, ce mardi 10 octobre 2023 à Ouagadougou. Il s’agit des séries dénommées W et WW.

« Aujourd’hui plus que jamais, il est de notoriété que dans le contexte actuel, nous ne pouvons et ne devons point laisser circuler sur nos routes des véhicules fantômes, sans identités claires, au risque de nous ériger en complice par passivité, à l’action des forces du mal », a dit dès l’entame Roland Somda, ministre en charge des transports pour souligner l’importance de l’immatriculation surtout en cette période de crise sécuritaire.

Selon lui, le système d’immatriculation provisoire est une solution pour lutter contre l’insécurité en ce sens qu’il sera un atout pour les forces de défense et de sécurité dans la lutte pour la préservation de la quiétude des citoyens et de l’intégrité du territoire. Pour ce qui est de l’acquéreur, cela lui confère l’assurance de circuler librement avec des documents authentiques valables 30 jours et renouvelables une fois.

Roland Somda a d’ailleurs souligné que la plateforme permet l’enregistrement des informations concernant les véhicules à 2,3,4 roues ou plus, dès lors que les documents douaniers ont été obtenus. « En plus d’être assurés de repartir dès l’achat d’un véhicule avec des documents qui permettent de circuler en toute quiétude, le coût d’immatriculation est supporté par le vendeur », a-t-il insisté. En outre, le ministre en charge des transports a rassuré sur la fiabilité et la robustesse du nouveau produit.

Le système qui vient d’être lancé concerne uniquement les villes de Ouagadougou, Bobo-Dioulasso, Cinkanssé et Dakola pour la phase pilote. Aussi, concerne-t-il les importateurs, les revendeurs, les concessionnaires des véhicules et également ceux qui achètent leurs véhicules et qui veulent rentrer au Burkina Faso.

En rappel, c’est depuis 1994 avec l’adoption de la loi n° 53/94/ADP du 14 décembre 1994 qu’il est prévu dans le système d’immatriculation au Burkina Faso, l’immatriculation des véhicules dans deux séries : les séries permanentes et les provisoires W et WW.

Aminata Catherine SANOU

Burkina 24

