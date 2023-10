État-major de la Gendarmerie Nationale : Le Lieutenant-colonel Kouagri Natama installé

publicite

La Gendarmerie Nationale est désormais sous le commandement du Lieutenant-colonel Kouagri Natama qui a été officiellement installé ce mardi 10 octobre 2023 à Ouagadougou. Il remplace à ce poste le lieutenant-colonel Evrard Somda qui occupait ce poste depuis le 11 février 2022.

L’État-major de la Gendarmerie nationale du Burkina Faso est désormais sous les commandes du Lieutenant-colonel Kouagri Natama. A sa prise de commandement ce mardi 10 octobre 2023, il a exprimé sa gratitude pour la confiance placée en lui.

« Je prends l’engagement solennel de travailler à mériter leur confiance et leur considération », a-t-il lancé. Concernant l’avenir de la Gendarmerie Nationale, il a tenu à rassurer « ses éléments » à faire confiance à la hiérarchie.

« Ma prise de commandement intervient dans un contexte sécuritaire difficile sur fond de crispations pour certains personnels. Une situation exacerbée par l’influence des réseaux sociaux, au point de laisser planer l’idée d’une éventuelle dissolution de l’institution Gendarmerie.

Cela a contribué à semer la psychose dans les rangs des gendarmes et au sein de la population. Je voudrais vous rassurer, officiers, sous-officiers, gendarmes auxiliaires qu’il n’en est absolument rien. Je vous invite avec force et conviction, à croire en la bonne foi des plus hautes autorités et de vos chefs hiérarchiques », indiqué le Lieutenant-colonel Kouagri Natama.

Il a placé son commandement autour de quatre points. Il s’agit de travailler à fluidifier les informations au sein de l’institution, de travailler à l’image de la Gendarmerie, de renforcer les opérations de sécurisation auprès des autres forces de défense et des réformes internes pour être plus efficace.

« J’en appelle à l’union sacrée, afin que nous puissions léguer aux générations futures une institution plus forte, plus unie et toujours professionnelle et qui transcende le temps », a relevé le nouveau patron de la Gendarmerie Nationale.

En rappel, le Lieutenant-colonel Kouagri Natama a été nommé par décret présidentiel le mercredi 4 octobre 2023 comme Chef d’État-Major de la Gendarmerie Nationale.

