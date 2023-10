Burkina Faso : L’ONG Médecins Sans Frontières célèbre la journée internationale de la santé mentale

publicite

A l’occasion de la commémoration de la journée internationale de la santé mentale, les responsables de l’ONG Médecins Sans Frontières au Burkina Faso ont organisé un café de presse ce mardi 10 octobre 2023 à Ouagadougou.

C’est un truisme de dire que la crise sécuritaire au Burkina Faso a entrainé des déplacements massifs des populations d’une localité à une autre. Créant ainsi une crise humanitaire sans précédent. C’est pourquoi l’ONG Médecins Sans Frontières (MSF) dans sa mission d’apporter le secours aux populations en détresse et aux victimes de catastrophes naturelles s’est engagée à répondre aux besoins primaires de ces populations qui ont fui des hostilités des groupes armés.

Egalement, l’ONG MSF œuvre dans le domaine de la santé mentale au pays des Hommes intègres. Selon Aimé Makimere Tamberi, chef de mission à MSF/Burkina, l’objectif de cette journée est de sensibiliser, d’informer et d’inviter les autorités, d’accompagner les agents de santé dans la prise en charge des malades mentaux. L’ONG a enregistré 4827 cas de malades mentaux au premier semestre de l’année 2023 et une proportion de cas améliorés de 82% soit 3958 patients, à en croire Aimé Makimere Tamberi.

« Cette thématique a attiré notre attention parce qu’on a constaté qu’avec les crises que connait le monde et plus particulièrement le Burkina Faso, le phénomène de maladie mentale a pris de l’ampleur et nos gouvernants n’ont pas prévu des mesures contre ce phénomène. C’est pourquoi nous lançons un appel aux autorités à se pencher là-dessus et nous invitons les populations également de toujours faire recours aux agents de santé », a-t-il indiqué.

L’édition 2023 au niveau national se tient sous le thème « Assistance humanitaire au Burkina Faso : quelles réponses de MSF face aux besoins des populations y compris les besoins en santé mentale ».

En rappel, Médecins Sans Frontières intervient dans plusieurs domaines au Burkina Faso notamment dans le domaine de la santé à base communautaire et de la santé sexuelle et reproductive. Depuis 2018, MSF soutient les populations et les équipes de santé locales dans diverses activités à savoir l’assistance médicale, la distribution de produits de première nécessité, l’approvisionnement en eau potable et la formation du personnel sanitaire.

Amidou OUEDRAOGO et Gédéon SANGO (Stagiaires)

Burkina 24

