Bobo-Dioulasso : Inauguration d’un guichet d’immatriculation des véhicules provisoires

La cérémonie officielle d’inauguration du guichet d’immatriculation dans les séries provisoires « W » et « WW » s’est tenue au port sec de la ville de Bobo-Dioulasso le 22 novembre 2024, en présence de nombreuses personnalités, dont le ministre de l’Administration Territoriale et de la Mobilité, Émile Zerbo.

Le guichet inauguré fait partie d’un projet de modernisation et de décentralisation des services administratifs du pays, visant à faciliter l’immatriculation des véhicules tout en assurant une meilleure régulation du parc automobile national.

Selon le Directeur Général des Transports terrestres et maritimes (DGTTM), Vincent Tougri, ce guichet représente un pas important dans l’amélioration de la traçabilité des véhicules et dans la mise en place d’un système de sécurité routière plus rigoureux. Le directeur général a souligné que les immatriculations provisoires symbolisées par les plaques « W » et « WW » jouent un rôle crucial pour la régularisation et le suivi des véhicules, en particulier ceux destinés à l’essai ou à l’exportation.

La série « W » concerne les concessionnaires, importateurs, et autres professionnels du secteur automobile, tandis que la série « WW » est destinée aux acheteurs de véhicules neufs ou d’occasion. Ce système permet d’offrir des certificats d’immatriculation provisoire et des plaques amovibles, en attendant l’immatriculation définitive des véhicules.

Un s ystème e ssentiel pour la s écurité ro utière

Lors de son discours, le ministre Émile Zerbo a rappelé l’importance de cette réforme dans un contexte de sécurité nationale difficile. En dépit des nombreuses difficultés que traverse le Burkina Faso, notamment les menaces sécuritaires, cette initiative témoigne de la résilience des autorités à améliorer les services publics.

Le ministre a insisté sur le fait que l’immatriculation des véhicules n’est pas qu’une simple formalité administrative, mais un élément clé pour assurer la traçabilité des véhicules, et donc renforcer la sécurité sur les routes.

Il a également déploré la circulation de nombreux véhicules non immatriculés sur les routes burkinabè, soulignant que ce comportement est non seulement illégal mais dangereux pour la sécurité collective.

« Il est impératif que chacun prenne ses responsabilités en immatriculant son véhicule dans les séries provisoires, afin de garantir un contrôle efficace et une meilleure gestion des véhicules en circulation », a-t-il ajouté.

Un s ystème in novant et a ccessible

Depuis mars 2024, le site internet « www.dgttmverif.bf« permet à tout citoyen de vérifier l’authenticité des documents d’immatriculation obtenus. Cette initiative, selon les autorités, vient compléter les efforts en matière de dématérialisation des services publics, facilitant ainsi l’accès à l’information et la transparence des démarches administratives.

Le ministre Zerbo a salué les efforts de sensibilisation déjà menés auprès des acteurs du secteur automobile et a exhorté ceux qui ne se sont pas encore inscrits à se conformer aux nouvelles exigences.

Une r éforme de p ortée n ationale

La mise en place de ce guichet à Bobo-Dioulasso n’est qu’une étape d’un processus plus large. Après cette inauguration, le gouvernement prévoit de déployer l’initiative sur l’ensemble du territoire national.

En effet, comme l’a précisé M. Zerbo, un guichet similaire a été inauguré à Dakola, à la frontière du Ghana, et d’autres guichets suivront dans le cadre de l’extension de ce système d’immatriculation provisoire.

Léandre Sosthène SOMBIE

Pour Burkina 24

