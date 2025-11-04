Tour du Faso 2025 : La course, la stratégie, la victoire !

0 Partages Partager Twitter

Le Tour du Faso a connu le sacre du Burkina Faso grâce à Paul Daumont le dimanche 2 novembre 2025. Après trois participations (2021, 2023 et 2025), Paul Daumont inscrit son nom parmi les 16 autres Burkinabè qui ont réalisé cet exploit du maillot jaune. Mieux, il a ajouté un autre palmarès, celui des coureurs du maillot jaune ayant remporté la dernière étape à Ouagadougou et ayant fait le doublé de cette compétition. Même si cet exploit a aussi été possible grâce à la stratégie de l’équipe nationale, les qualités de sprinteur de Paul ont joué un rôle important.

Dix étapes, tel était le circuit annoncé pour la 36e édition du Tour du Faso. Dès le départ sur l’axe Ouagadougou – Koudougou, les coureurs ont tout donné avec une vitesse moyenne de 42,232 km/h. Cependant, l’étape n’a pas été prise en compte pour permettre au Cameroun de rattraper la ligne.

Au départ, le Burkina Faso était moins bien placé. À l’étape 3, sur l’avenue de Bobo-Dioulasso en circuit fermé, Paul Daumont a repris l’avance. Même si, à l’étape suivante, le maillot jaune a vu une seconde retirée de son temps, à Diébougou, Daumont a réaffirmé son leadership à Dano. C’est une étape qui lui sourit depuis ses débuts dans cette compétition, tout comme celle de Bobo-Dioulasso.

En réalisant cette victoire d’étape, le sprinteur comptabilise sept victoires d’étape à ce niveau de la compétition. Il a creusé du même coup l’écart avec 21 secondes sur le Marocain El Alouani Driss.

Il conserve et poursuit sa progression sur le reste du circuit. Il faut rappeler que chaque victoire d’étape donne 10 points au gagnant et 6 points au deuxième. Grâce à ses coéquipiers, le maillot jaune a toujours vu ses concurrents directs écartés de l’arrivée. De même, sur les points chauds qui donnent 3 points, les Étalons ont œuvré pour éviter le plus souvent l’arrivée des Marocains. En conséquence, le Belge De Boes Timmy a remporté le maillot des sprints intermédiaires.

Après l’étape de Dano, Paul n’a laissé aucune chance à ses concurrents. Il a même creusé l’écart. À l’étape de Ouagadougou – Pô, il arrive 4e, mais sans conséquences au regard du rang de ses concurrents directs. De Guiba à Garango, l’étape qui a enregistré la plus grande vitesse moyenne, Paul arrive encore derrière, mais toujours sans conséquences. De Tenkodogo à Zorgho, 10 points sont revenus au maillot jaune à son arrivée premier.

Au dernier sprint sur le boulevard Thomas Sankara de Ouagadougou, devant le Président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, 10 points se sont encore ajoutés au compteur de Daumont. Au classement général, avec 41 secondes de différence, le burkinabè arrive devant le Marocain El Alouani Driss.

Les points des sprints intermédiaires reviennent au Belge De Boes Timmy. L’autre Étalon en feu, Saturnin Yaméogo, est 4e avec une différence d’une minute et 8 secondes de son coéquipier, le maillot jaune Paul Daumont. Premier, mais il rappel l’importance de ses coéquipiers à cette édition.

Il est reparti avec un chèque de 5 millions de francs CFA pour le maillot jaune en plus des différents prix donnés par étape. Son maillot vert lui donne droit à 4 millions sans compter également les promesses au différentes étapes.

Zorgho a accueilli la 8e étape de la 36e édition et totalise 13 arrivées du tour. La ville de Garango elle a accueilli sa première arrivée d’étape du tour. Seulement en 2017 un départ pour Zorgho avait été lancé à Garango. Paul Daumont est maintenant à 4 longueurs de Saidou Sanfo du Burkina qui comptabilise 13 victoires d’étapes sur le tour et détient actuellement le record.

Abdoul Gani BARRY

Burkina 24