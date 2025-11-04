Faso Talent d’Or 2025 : 2 millions de F CFA en jeu !

0 Partages Partager Twitter

La deuxième édition du Faso Talent d’Or, organisée par Owodé Business, s’annonce comme un événement pour la valorisation de la jeunesse burkinabè. Lors d’un point de presse tenu le lundi 3 novembre à Ouagadougou, les organisateurs ont dévoilé un programme étendu et des récompenses significativement rehaussées pour l’événement qui se tiendra les 28 et 29 novembre 2025.

L’objectif central du Faso Talent d’Or demeure la mettre en lumière l’excellence, le mérite, l’innovation, le leadership et l’engagement de la jeunesse burkinabè et de révéler les jeunes talents susceptibles de façonner l’Afrique de demain, l’a rappelé la structure, déclinaison nationale du concept panafricain Talents d’Or d’Afrique.

La principale innovation annoncée pour cette cuvée 2025 réside dans l’élargissement de la portée et l’augmentation des dotations financières. Le Talent d’Or de l’Année verra sa cagnotte passer à 2 millions de Francs CFA, et chaque lauréat de catégorie recevra désormais 200 000 FCFA, une progression notable par rapport à la première édition où seule la catégorie principale était dotée d’un million.

Ahmed Yessoufou, Cofondateur Owodé Business, a souligné cet engagement financier.« A la deuxième édition, nous avons apporté assez d’innovation, c’est-à-dire rehausser la cagnotte du talent d’Or de l’année en l’apportant à 2 millions et en mettant 200 000 sur chaque enveloppe», a-t-il indiqué.

De plus, l’événement s’étend sur deux jours de célébration au lieu d’un seul. Cette transition vise à intégrer, entre autres, un projet Humanité distinct, destiné à soutenir concrètement les personnes vulnérables.

Le programme des festivités est désormais articulé autour de deux journées thématiques. Le premier jour sera consacré à une vente privée sélective dans les locaux de l’hotel Azalaï, . Cette journée mettra en avant les créateurs de mode et entrepreneurs locaux avant le gala de récompenses en soirée. Le second jour est pensé pour le réseautage informel (B2B), afin d’offrir un cadre convivial pour que les lauréats échangent et développent des partenariats.

En outre, Faso Talent d’Or 2025 intégrera des catégories sous-régionales, visant à ouvrir l’expérience aux pays d’Afrique centrale et de l’Est, faisant ainsi de l’événement un vecteur d’attractivité touristique pour la Côte d’Ivoire,où une partie de l’expérience sera vécue.

Le processus de désignation des vainqueurs reste un mécanisme mixte. Après la nomination par un comité, les votes en ligne du public, et l’évaluation finale du jury, chacun comptant pour 50% de la note finale.

Concernant le coût du vote en ligne, Ahmed Yessoufou a adressé les préoccupations sur le modèle économique. Il a précisé que la majorité de ces fonds sert à rémunérer les agrégateurs et les réseaux de téléphonie mobile qui garantissent la faisabilité du vote transfrontalier.

Les catégories de compétition sont variées, notamment: Meilleur Jeune Artisan Mode et Beauté, Meilleur Jeune Startup, Meilleur Jeune Artiste Musicien en Développement, Meilleure Femme d’Impact, Meilleur Jeune Talent des Médias, Talent d’Or de l’Année (Toutes catégories).

Le Faso Talent d’Or est la déclinaison nationale burkinabè du concept panafricain Talents d’Or d’Afrique, initié et porté par l’entreprise d’événementiel Owodé Business, fondée par les frères jumeaux béninois, Ahmed et Mohamed Yessoufou.

Akim KY

Mahaoua SANOGO(Stagiaire)

Burkina 24