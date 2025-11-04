Communiqué | Le Salon des Banques & PME de l’UEMOA est de retour !

📣 La 11ᵉ édition se tiendra du 6 au 9 novembre 2025, à Ouagadougou (Burkina Faso) 🇧🇫.



Placée sous le thème « Synergies et dispositifs innovants d’appui et de financement des PME pour l’édification de la souveraineté économique et alimentaire en Afrique » 🌍, cette édition mettra l’accent sur les solutions concrètes pour renforcer le tissu entrepreneurial régional et soutenir la croissance économique durable.

L’évènement se déroulera sous le haut patronage du Premier Ministre du Burkina Faso, S.E. Rimtalba Jean Emmanuel OUEDRAOGO, avec le co-patronage des Ministres en charge de l’Économie, des Finances, Dr Aboubacar NACANABO, de l’Industrie, du Commerce et de l’Artisanat, Monsieur Serge Gnaniodem PODA.

Il sera parrainé par le Président de la Délégation Spéciale de la CCI-BF, Monsieur Roland Achille SOW, et accueillera en invité d’honneur le Secrétaire d’État au Développement des PME – PMI du Sénégal, Monsieur Ibrahim THIAM.

🚀 Rendez-vous pour un carrefour stratégique d’échanges, de partenariats et d’opportunités pour les PME !

BADGE PARTICIPANT GRATUIT ET LIBRE D’ACCÈS ! 👉 Inscrivez vous : https://bit.ly/SBPME-OUAGADOUGOU2025