Communiqué | Rentrée académique 2025-2026 : Formations en ligne diplômantes UBS & IST – Inscriptions ouvertes
#𝐑𝐞𝐧𝐭𝐫é𝐞 #𝐜𝐨𝐮𝐫𝐬 𝐞𝐧 #𝐥𝐢𝐠𝐧𝐞 𝟏𝟓 𝐣𝐚𝐧𝐯𝐢𝐞𝐫 𝟐𝟎𝟐𝟔
Rejoignez notre programme de formation des cours en ligne et obtenez des diplômes en Sciences de Gestion (UBS) et en Sciences et Technologies (IST) de partout à travers le monde.
𝐒𝐂𝐈𝐄𝐍𝐂𝐄 𝐃𝐄 𝐆𝐄𝐒𝐓𝐈𝐎𝐍 (#UBS)
• Marketing et Gestion Commerciale
• Gestion des Ressources Humaines
• Marketing et Communication d’Entreprise
• Communication d’Entreprise
• Marketing et stratégie
• Finance comptabilité
• Comptabilité Contrôle Audit
• Banque microfinance
• Logistique, Transport et Transit
• Gestion des projets
• Assistanat de Direction Bilingue
𝐒𝐂𝐈𝐄𝐍𝐂𝐄𝐒 𝐄𝐓 𝐓𝐄𝐂𝐇𝐍𝐎𝐋𝐎𝐆𝐈𝐄𝐒 (#IST)
• Industrie Agroalimentaire
• Nutrition Humaine Appliquée
• Qualité et Sécurité Sanitaire des Aliments
• Réseaux et Systèmes Informatiques
• Réseaux Informatiques et Multimédias
• Génie minier
• Génie civil option Bâtiment, Travaux Publics et Aménagements
• Génie industriel options :
• Mécanique et Productique
• Maintenance industrielle
• Génie électrique options :
• Électrotechnique
• Électronique et Informatique Industrielle
• Génie Biomédical options :
• Analyse Biomédicale
• Maintenance Biomédicale et Hospitalière
• Génie Energétique option Énergies Nouvelles et Renouvelables
Les #inscriptions et #réinscriptions au titre de l’année académique 2025-2026 se poursuivent à l’IST Campus Wayalghin
#rentréeacadémique2025_2026
#Cours_cycle_normal
#CoursProfessionnel
#CoursEnLigne
https://ist-ecampus.com/
#Infoline :
IST Campus Wayalghin : (+226) 53 00 98 00 / 53 00 63 00
IST UBS Bobo : (+226) 66 26 00 00 / 60 16 02 02