Communiqué | Rentrée académique 2025-2026 : Formations en ligne diplômantes UBS & IST – Inscriptions ouvertes

#𝐑𝐞𝐧𝐭𝐫é𝐞 #𝐜𝐨𝐮𝐫𝐬 𝐞𝐧 #𝐥𝐢𝐠𝐧𝐞 𝟏𝟓 𝐣𝐚𝐧𝐯𝐢𝐞𝐫 𝟐𝟎𝟐𝟔

Rejoignez notre programme de formation des cours en ligne et obtenez des diplômes en Sciences de Gestion (UBS) et en Sciences et Technologies (IST) de partout à travers le monde.

𝐒𝐂𝐈𝐄𝐍𝐂𝐄 𝐃𝐄 𝐆𝐄𝐒𝐓𝐈𝐎𝐍 (#UBS)

• Marketing et Gestion Commerciale

• Gestion des Ressources Humaines

• Marketing et Communication d’Entreprise

• Communication d’Entreprise

• Marketing et stratégie

• Finance comptabilité

• Comptabilité Contrôle Audit

• Banque microfinance

• Logistique, Transport et Transit

• Gestion des projets

• Assistanat de Direction Bilingue

𝐒𝐂𝐈𝐄𝐍𝐂𝐄𝐒 𝐄𝐓 𝐓𝐄𝐂𝐇𝐍𝐎𝐋𝐎𝐆𝐈𝐄𝐒 (#IST)

• Industrie Agroalimentaire

• Nutrition Humaine Appliquée

• Qualité et Sécurité Sanitaire des Aliments

• Réseaux et Systèmes Informatiques

• Réseaux Informatiques et Multimédias

• Génie minier

• Génie civil option Bâtiment, Travaux Publics et Aménagements

• Génie industriel options :

• Mécanique et Productique

• Maintenance industrielle

• Génie électrique options :

• Électrotechnique

• Électronique et Informatique Industrielle

• Génie Biomédical options :

• Analyse Biomédicale

• Maintenance Biomédicale et Hospitalière

• Génie Energétique option Énergies Nouvelles et Renouvelables

‎Les #inscriptions et #réinscriptions au titre de l’année académique 2025-2026 se poursuivent à l’IST Campus Wayalghin

‪https://ist-ecampus.com/‬

IST Campus Wayalghin : (+226) 53 00 98 00 / 53 00 63 00

IST UBS Bobo : (+226) 66 26 00 00 / 60 16 02 02