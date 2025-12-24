Promotion de la lecture : La SAGES fait don de livres au Bibliobus du Musée national

Dans le cadre de son engagement en faveur de la promotion de la lecture, de la connaissance et de la liberté d’expression, la Société des Auteurs, des Gens de l’Écrit et des Savoirs (SAGES) a procédé, le mardi 23 décembre 2025 à Ouagadougou, à un important don de livres au profit du Bibliobus du Musée national du Burkina Faso.

Placée sous le thème « La plume au service de la connaissance et de la liberté d’expression », cette initiative vise à renforcer l’accès aux ouvrages pour les jeunes et les populations éloignées des bibliothèques classiques, en s’appuyant sur le rôle mobile et inclusif du Bibliobus, véritable outil de démocratisation de la lecture.

Invitée d’honneur de la cérémonie, Hadiza Sanoussi, a rappelé l’importance de la lecture dans le développement des nations. « Une nation qui lit est une nation qui gagne », a-t-elle affirmé, invitant les parents à donner l’exemple en inculquant très tôt le goût de la lecture à leurs enfants.

Président de la cérémonie et représentant des donateurs, Dr Lassina Simporé, a présenté ce geste comme un cadeau de Noël symbolique destiné aux enfants de Ouagadougou.

« Le Bibliobus est bien plus qu’un véhicule. Il est un pont entre les savoirs et les enfants des quartiers, des villages et des écoles. Il ouvre des fenêtres sur le monde, nourrit l’imaginaire et éclaire l’avenir », a-t-il déclaré.

Il a souligné que le don, estimé à plus de 795 000 francs CFA, est le fruit de la mobilisation collective des auteurs et écrivains membres de la SAGES, chacun ayant contribué par l’offrande d’un ou plusieurs ouvrages. « Chaque livre donné aujourd’hui est une graine semée dans le cœur d’un enfant, une arme de savoir, de créativité et de citoyenneté pour demain », a-t-il ajouté.

Le directeur général du Musée national du Burkina Faso, Sabari Christian Dao, a exprimé la gratitude de son institution à la SAGES et aux donateurs. « Ces ouvrages constituent un véritable trésor de connaissance, de culture et d’imagination. Ils renforcent notre mission de faire du musée un lieu de savoir, de curiosité et d’éveil pour tous les publics, en particulier les scolaires », a-t-il souligné.

Il a fait savoir que grâce à ce don, le Bibliobus poursuivra la valorisation du patrimoine culturel burkinabè et à l’éveil intellectuel de la jeunesse.