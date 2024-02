FILO 2023 : Des partenaires reconnus pour leur accompagnement à la réussite de l’édition

publicite

Le ministère en charge de la culture a remis, ce vendredi 23 février 2024, des attestations de reconnaissances aux partenaires de la 17e édition de la Foire internationale du livre de Ouagadougou (FILO) en guise de leur contribution à la réussite de l’événement.

La 17e édition de la Foire internationale du livre de Ouagadougou (FILO) s’est tenue du 23 au 26 novembre 2023 au SIAO. Pour cette édition rythmée par diverses activités, des partenaires techniques et financiers ont contribué à la réussite de cet événement dédié au livre.

Il s’agit entre autres du Goethe Institut, la Société des Auteurs, des Gens de l’Écrit et des Savoirs (SAGES), la Société des Transports en Commun (SOTRACO), les Éditions Sidwaya. Ainsi que ça soit au plan technique, matériel en passant par la logistique et le volet financier, ces partenaires ont apporté leur touche à la réussite de cet événement.

De ce fait le patron du département en charge de la culture leurs a remis des attestations en guise de reconnaissance pour leur accompagnement à l’édition du FILO. « C’était l’occasion pour nous de leur traduire vraiment de vive voix la reconnaissance du ministère mais, aussi leur demander de rester aux côtés du département pour qu’ensemble nous puissions faire de cette filière du livre, une filière qui sera vraiment industrialisée et surtout garantir le rayonnement du monde littéraire burkinabè », a fait savoir Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, ministre d’Etat, ministre en charge de la culture.

Pour Palingwende Aloys Sandwidi, responsable communication et relations publiques du Goethe institut, ce sont des sentiments de joie et de fierté d’avoir pu accompagner la 17e édition du FILO. Cet accompagnement s’est matérialisé par la remise de prix et d’un voyage à Francfort en Allemagne au vainqueur afin de participer à une foire du livre.

En rappel la 17e édition de la Foire internationale du livre de Ouagadougou (FILO) avait pour thème général « Les opportunités du numérique pour le développement de l’industrie du livre au Burkina Faso ».

Djemal Saddam El Abdallah SIBA

Burkina 24

