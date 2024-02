La Commission de l’informatique et des libertés (CIL) remet son rapport d’activités 2022 au Capitaine Ibrahim Traoré

Le Président de la Transition, Chef de l’Etat, le Capitaine Ibrahim TRAORE a reçu le rapport public d’activités 2022 de la Commission de l’informatique et des libertés (CIL). Remis par la Présidente de la CIL, Dr Halguièta NASSA/TRAWINA, le rapport rend compte des activités menées au cours de l’année 2022 et comporte les perspectives et les doléances de la CIL.

Selon la Présidente de l’institution, dans le domaine de l’information et de la sensibilisation, environ 15 000 personnes ont été formées à l’usage responsable des technologies de l’information et de la communication (TIC). En ce qui concerne le traitement des formalités, plus de 190 projets ont été mis en œuvre en lien avec les données à caractère personnel.

Une centaine de plaintes ont été enregistrées par l’institution. « Parmi les plaintes, certaines portent sur le non-respect de la réglementation et d’autres sur l’usage illicite des plateformes numériques », a précisé Dr Halguièta NASSA/TRAWINA.

En termes de perspectives, la Commission de l’informatique et des libertés prévoit l’organisation, le 30 mars prochain, d’une journée nationale de protection des données à caractère personnel, la tenue d’un séminaire gouvernemental et l’opérationnalisation de l’éducation au numérique en collaboration avec le ministère en charge de l’enseignement.

La présidente de la CIL a saisi l’opportunité de l’audience pour solliciter l’accompagnement du Chef de l’Etat pour la construction du siège de l’institution.

Source : Direction de la Communication de la Présidence du Faso

