Affaire 9e Groupement des Unités Mobiles d’Intervention (GUMI 9) : La Police Nationale communique

Ceci est un communiqué de la Police Nationale.

Le 22 février 2024, le Directeur Général de la Police Nationale mettait fin à la mission et aux activités de sécurisation des éléments du 9e Groupement des Unités Mobiles d’Intervention (GUMI 9) qui était basé à Yamba dans la province du Gourma, région de l’Est. Ce message, qui permet de réorganiser et de traiter dans le fond, tous les problèmes de ce GUMI, est sans appel.

Depuis ce jour 23 février 2024, des publications malveillantes tentent de semer la confusion dans l’opinion publique et de mobiliser les éléments des autres GUMI à observer un mouvement d’humeur collectif. D’autres publications fallacieuses ont fait état de tirs effectués au sein des GUMI en activité.

Le Directeur Général de la Police Nationale et l’ensemble du commandement tiennent à saluer et à féliciter tous les GUMI et UMI pour le travail satisfaisant abattu au quotidien sur le terrain, et rassurent l’opinion publique que ces publications sont sans fondement et dénuées de toute crédibilité. Ils rassurent les populations qu’aucun mouvement d’humeur et encore moins des tirs, ne sont observés au sein des unités mobiles de la Police Nationale, qui continuent honorablement de mener leurs opérations de sécurisation des populations.

Tout en renouvelant ses félicitations et encouragements aux éléments des GUMI et UMI, et à l’ensemble des policiers qui luttent contre l’insécurité sur le territoire national, le commandement les invite à faire preuve de vigilance quant au caractère visiblement malveillant de ces publications qui tendent à saper les efforts consentis. Le commandement les invite enfin à redoubler d’efforts en vue de parachever l’œuvre de reconquête du territoire national.

La Police Nationale, une force publique au service des citoyens !

