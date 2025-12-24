Burkina Faso : Vers une nouvelle stratégie pour des routes plus sûres à l’horizon 2030

Partage

Ce mercredi 24 décembre 2025, un atelier national se tient à Ouagadougou pour valider la Stratégie Nationale de Sécurité Routière 2026-2030. Ce nouveau référentiel vise à structurer durablement les interventions pour réduire drastiquement le nombre de victimes sur les routes.

L’urgence est réelle. Selon les chiffres communiqués par le ministre de la Sécurité, Mahamadou Sana, le pays a enregistré en moyenne 23 107 accidents et 1 091 décès par an entre 2020 et 2024. Face à cette situation, le ministre a martelé que la protection des citoyens est une priorité absolue.

« Garantir la sécurité routière est plus que jamais un défi, parce que la préservation de la vie humaine est une des clés de voûte du développement national », a-t-il fait entendre à la cérémonie d’ouverture de l’atelier de validation de la Stratégie Nationale de Sécurité Routière 2026-2030.

L’élaboration de cette stratégie ne s’est pas faite en vase clos. Elle est le fruit d’un processus participatif impliquant de nombreux ministères dont la Sécurité, les Infrastructures, la Santé, l’Éducation, et aussi des associations et le secteur privé.

Le contrôleur général de police, Lassana Bargo, Directeur général de des études et des statistiques sectoriels au ministère de la sécurité, a souligné la rigueur de la méthode utilisée. Ce processus s’inscrit dans le cadre global de la réforme du secteur de la Sécurité.

« L’élaboration a été faite dans le strict respect du guide méthodologique des politiques publiques », a-t-il indiqué. Des outils d’analyse comme le SWOT et le PESTEL ont permis d’identifier les faiblesses actuelles, notamment l’insuffisance des textes juridiques et des moyens technologiques.

L’ambition est de réduire de 50 % le taux de décès d’ici 2030. Pour y parvenir, le gouvernement mise sur la modernisation. D’ailleurs le ministre Mahamadou Sana a annoncé des mesures fortes afin d’obtenir des résultats significatifs.

« Bientôt, nous passerons à la vidéo-contravention. C’est la technologie qui va pouvoir constater les infractions et infliger les amendes aux usagers. Nous avons aussi prévu de déployer des radars pour impacter l’excès de vitesse », a-t-il fait savoir.

Toujours selon le ministre de la sécurité, cette nouvelle stratégie entend octroyer à l’ Office national de la Sécurité routière (ONASER) tous les leviers et moyens juridiques nécessaires pour qu’il puisse exercer pleinement sa mission de régulation et de contrôle de la sécurité routière au Burkina Faso

Au-delà de la technologie, la stratégie insiste sur la responsabilité de chaque acteur. La Stratégie Nationale de Sécurité Routière 2026-203 se veut un outil de co-création où l’État, les partenaires et les usagers collaborent pour un système de transport plus fiable.

