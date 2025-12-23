Bamako : L’AES lance sa télévision, alerte sur un « hiver noir » en Afrique de l’Ouest !

Partage

Le Président du Faso, Chef de l’État, le Capitaine Ibrahim Traoré, a pris part, ce 23 décembre 2025 à Bamako au Mali, à la deuxième session du Collège des Chefs d’État de la Confédération des États du Sahel (AES), aux côtés de ses homologues du Mali et du Niger.

Accueilli par le Général d’Armée Assimi Goïta, Président de la Transition malienne et Président de l’AES, le Chef de l’État burkinabè a participé à des échanges stratégiques en tête-à-tête entre les dirigeants de l’espace confédéral.

Cette session a été marquée par des avancées concrètes majeures, traduisant la montée en puissance de l’alliance sahélienne. Les Chefs d’État ont procédé au lancement officiel de la Télévision AES, un outil de communication stratégique destiné à porter une voix souveraine, fidèle aux réalités et aux aspirations des peuples du Sahel.

Dans la même dynamique, ils ont inauguré la Banque confédérale pour l’investissement et le développement (BCID), appelée à soutenir les projets structurants et la transformation économique de l’espace AES.

Moment fort du sommet, le discours du Capitaine Ibrahim Traoré a profondément marqué les esprits. Le Président du Faso a mis en garde contre l’arrivée d’un « hiver noir » en Afrique de l’Ouest, qu’il a décrit comme une période de violences extrêmes, de chaos et de prédation des ressources.

Selon lui, la guerre se déplace progressivement vers la sous-région, alimentée par des forces impérialistes déterminées à semer l’instabilité.

Dans une adresse sans détour, il a également dénoncé la complicité de certains acteurs africains, accusés de nourrir les divisions et d’attiser les tensions communautaires.

Face à ce danger, le Chef de l’État a lancé un appel solennel à l’unité, affirmant que les peuples africains n’ont désormais que deux choix : s’unir durablement pour défendre leur souveraineté ou subir une domination sans fin.

Convaincu de la justesse du combat engagé, le Capitaine Traoré a réaffirmé que l’AES vaincra le terrorisme, consolidera son indépendance et s’imposera comme un acteur respecté sur la scène internationale.