CAN 2025 : « Nous sommes en mission » (Brama Traoré)

Les Étalons du Burkina Faso entrent en compétition ce mercredi 24 décembre 2025 pour leur premier match de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) 2025. En conférence de presse, Brama Traoré a rappelé les objectifs des Étalons : Réaliser une bonne CAN.

Et pour réaliser une bonne CAN, l’équipe nationale doit d’abord remporter son premier match. Ce sera contre le Nzalang national de la Guinée Équatoriale à partir de 12h30. C’est presque un discours militaire que Brama Traoré a tenu en conférence de presse.

« Nous sommes en mission. Et qui dit mission, dit objectif. Nous pensons que cette CAN peut être la bonne si nous nous donnons les moyens de bien l’aborder. Le premier match est très important.

Chaque équipe se concentre sur le premier match et nous aussi. Nous allons aborder ce premier match avec beaucoup d’intelligence et de philosophie pour engranger quelque chose », a-t-il expliqué, habillé en tenue traditionnelle Faso Danfani.

Se battre pour les FDS

Il a d’ailleurs fait une comparaison avec les forces de défense et de sécurité confrontées à la lutte anti-terroriste. « C’est comme les FDS qui sont au front et qui sont en train d’atteindre les objectifs. Nous aussi nous devons nous battre pour eux. Certains tombent. Nous devons nous battre pour eux », complète Brama Traoré.

Ce sera la première fois que Brama Traoré dirige les Étalons pour une Coupe d’Afrique de football. En 2015 en Guinée Équatoriale, il était l’adjoint de Paul Put avec malheureusement une élimination au premier tour.